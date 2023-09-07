'Будет горячо': США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов - NYT

Спрос на боеприпасы в Украине будет расти, поскольку некоторые подразделения все больше полагаются на тяжелую артиллерию, считают чиновники в США.

https://glavred.info/world/bude-garyache-ssha-gotuyut-peredachu-ukrajini-novoji-partiji-kasetnih-snaryadiv-nyt-10498894.html Ссылка скопирована

США передаст ВСУ еще больше кассетных боеприпасов / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 36 отдельная бригада морской пехоты, Википедия

Соединенные Штаты в ближайшее время готовят передачу Украине новой партии кассетных боеприпасов для борьбы против российских оккупантов.

Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую ВСУ недавно набрали во время контрнаступления на юге.

Как говорится в материале издания, западные чиновники и эксперты соглашаются, что кассетные боеприпасы наиболее эффективны против войск и колонн техники, которые рассредоточены на открытой местности.

видео дня

Ожидают, что спрос на боеприпасы в Украине будет расти, поскольку некоторые подразделения все больше полагаются на тяжелую артиллерию, чтобы подготовить почву для наступления пехоты.

Кассетный боеприпас - что известно Кассетные боеприпасы состоят из десятков бомб меньшего размера. Они разлетаются во время детонации. Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую площадь, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий. В 2010 году была принята Конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы для ВСУ

Напомним, что кассетные боеприпасы дали ВСУ шанс на прорыв. Эти снаряды поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды, наносят удары по скоплениям русской пехоты, группам транспортных средств и другим целям.

Россия в истерике из-за появления кассетных боеприпасов в ВСУ. Политический эксперт Тарас Загородний пояснил, что США пошли на беспрецедентный шаг, ведь такое решение противоречит их политике.

РФ срочно укрепляет оборону Мариуполя, потому что оккупантов выбивают кассетными бомбами. Оккупанты жалуются, что помимо удручающего "психологического воздействия" на личный состав, украинская артподготовка с использованием кассетных боеприпасов нейтрализовала минные заграждения.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.