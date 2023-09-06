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Оккупантов выбивают кассетными бомбами: РФ срочно укрепляет оборону Мариуполя

Алексей Тесля
6 сентября 2023, 11:06 обновлено 6 сентября, 11:06
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Российские оккупанты обустраивают оборонительные рубежи и строят блиндажи.
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ВСУ продвигаются на Мариупольском направлении / Коллаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

Подразделения Вооруженных сил Украины возобновили наступление на участке Новодонецкое — Новомайорское на Времевском выступе в Донецкой области.

"После нескольких дней артподготовки противник перешёл к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское. Наибольшая активность наблюдается в районе посёлка Новодонецкое — предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники", - говорится в сообщениях оккупантов РФ.

Также оккупанты жалуются, что помимо угнетающего "психологического воздействия" на личный состав, украинская артподготовка с использованием кассетных боеприпасов нейтрализовала минные заграждения на подступах к Новодонецкому. Россияне также признают, что ВСУ удалось продвинуться на этом направлении.

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РФ строит новые оборонные рубежи под Мариуполем

Российские оккупанты обустраивают оборонительные рубежи и строят блиндажи в районе нескольких сел под Мариуполем, рассказал в Telegram советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в районе с. Никольское в сторону Розовки. Теперь везут лес - обустраивают блиндажи", - рассказал он.

Кроме того, по словам советника мэра, военную технику оккупанты снова перемещают в гражданских грузовиках, сразу маскируя под "деревья".

"Это пока характерно исключительно для Никольского района", - констатировал Андрющенко.

  • Ситуация на Мариупольском направлении
    Ситуация на Мариупольском направлении t.me/andriyshTime
  • Ситуация на Мариупольском направлении
    Ситуация на Мариупольском направлении t.me/andriyshTime
  • Ситуация на Мариупольском направлении
    Ситуация на Мариупольском направлении t.me/andriyshTime
  • Ситуация на Мариупольском направлении
    Ситуация на Мариупольском направлении t.me/andriyshTime
  • Ситуация на Мариупольском направлении
    Ситуация на Мариупольском направлении @DefMon3

Напомним, ранее сообщалось о том, что после прилета по базе российских оккупантов в селе Юрьевка, расположенном всего в двух десятках километров от временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области, в мариупольскую больницу привезли 50 раненых российских захватчиков.

Ранее сообщалось о том, что десятки оккупантов взлетели на воздух под Мариуполем после прилета по базе военных РФ.

Напомним, украинские военные мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. Во время "прилетов" российские оккупанты понесли потери среди личного состава.

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новости Мариуполя война России и Украины контрнаступление ВСУ
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