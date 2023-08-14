Десятки оккупантов взлетели на воздух: под Мариуполем прилет по базе военных РФ

Произошло попадание в базу Волна, где размещались российские оккупанты.

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Прилет по базе оккупантов под Мариуполем / Коллаж: Главред, Фото: t.me/andriyshTime

В захваченной РФ Юрьевке Донецкой области, недалеко от Мариуполя, прогремел мощный взрыв, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, произошло попадание в базу, где размещались российские оккупанты. Об этом он написал в Telegram.

"Юрьевка. Бавовна. Последствия. На сейчас. Попадание в лагерь оккупантов в лагере "Волна". Дуплет. Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими. Зато оккупантов счет на десятки уже. Просто прекрасно", - рассказал он о потерях россиян.

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Он добавил, что россияне сначала хотели замолчать это событие, но в конце концов все же сообщили о "прилете".

Также сообщается, что в соседнем Урзуфе несколько раз срабатывала ПВО.

Прилет по базе оккупантов / t.me/andriyshTime

Ранее сообщалось, что в Луганске прогремела мощная "бавовна": над городом столбы черного дыма. Во временно оккупированном городе Луганске прогремели взрывы. Как пишут местные Telegram-каналы, над городом поднимаются столбы жирного черного дыма.

Напомним, украинские военные мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. Во время "прилетов" российские оккупанты понесли потери среди личного состава.

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