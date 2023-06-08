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"Будет еще хуже": Путин "плюнул" на Крым приказом взорвать Каховскую ГЭС – Пионтковский

Алёна Воронина
8 июня 2023, 08:49 обновлено 8 июня, 08:51
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Своим решением российский диктатор показал, что ему безразлично, будет или нет вода в оккупированном Крыму, ведь его волнуют другие вопросы.
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Путин "плюнул" на Крым приказом взорвать Каховскую ГЭС/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин буквально "плюнул" на оккупированный Крым, когда отдал приказ взорвать Каховскую гидроэлектростанцию.

Об этом сказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский, сообщает "24 Канал". Он отметил, что такой отчаянный шаг лишь показывает, что глава Кремля понял, насколько ничтожна его попытка удержать Крымский полуостров.

В то же время Путин еще не собирается отказываться от Крыма, считает политолог.

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"Решение о подрыве ГЭС принималось без учета интересов крымчан. Ни в коем случае он от Крыма еще не отказался, потому что это признать, что Крым потерян Россией, то есть совершить политическое самоубийство", – отметил Пионтковский.

По словам политолога, подрыв дамбы Каховской ГЭС не так сильно повлияет на полуостров, как разрушение Крымского моста. Когда этот мост будет разрушен, это повлечет дестабилизацию всей российской военной машины в Крыму.

Кто такой Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал множество статей и монографий по этой теме.

С 2019 года дает интервью разнообразным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и предоставляет предположения, делится наблюдениями.

Из-за преследования в РФ проживает в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Сообщалось, что физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. В то же время в NYT заявили, что Каховская ГЭС, скорее всего, была взорвана изнутри и заявили, что нет никаких шансов на независимое расследование катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией Организации Объединенных Наций и Красного Креста из-за подрыва Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что они не помогают в ликвидации последствий подтопления Херсонской области из-за взорванной россиянами ГЭС.

Стало известно о первых погибших из-за подрыва Каховской ГЭС. В Олешках сначала нашли тело одного погибшего, после этого в больницу привезли тела еще двух человек. Мэр города говорит, что погибших будет намного больше.

В Белом доме заявили, что Россия ответственна за разрушение Каховской ГЭС. Разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за случившееся, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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