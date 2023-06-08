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Оккупанты забрали все плавсредства и не выпускают людей из Олешек - мэр

Анна Ярославская
8 июня 2023, 07:55 обновлено 8 июня, 08:37
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Вода прибывает, но так как в Новой Каховке уровень воды уже начал спадать, ожидается, что он снизится и в Олешках. Это произойдет примерно через сутки или двое.
Олешки
Олешки на Херсонщине затоплены на 90% / Фото: t.me/khersonoleshky

Временно оккупированный РФ город Олешки затоплен на 90% после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области. При этом оккупанты не позволяют местным жителям выбраться из города самостоятельно. Об этом рассказал городской голова Олешек Евгений Рыщук.

По его словам, дома в Олешках затоплены почти под крышу, а уровень воды на улицах достигает трех метров.

"Олешки затоплены где-то на 90%, возможно немного больше. То есть в городе очень мало сухой территории", - рассказал мэр в интервью Украинскому радио.

Вода прибывает дальше, но так как в Новой Каховке уровень воды уже начал спадать, ожидается, что он снизится и в Олешках. Это произойдет примерно через сутки или двое.

"Другой вопрос - пойдет ли она совсем на ноль, или просто упадет уровень? Потому что уровень воды сегодня в городе — 2-3 метра. Дома затоплены почти под крышу. Кроме того, город Олешки имеет низины. Так что там уровень воды поднялся до 4 метров. То есть ситуация по подтоплению тяжелая", - сказал глава города.

Рыщук добавил, что российские оккупационные "власти" ничего не делают для того, чтобы спасти людей. Кроме того, захватчики не выпускают граждан, которые хотят покинуть территорию общины самостоятельно.

"Мне люди из некоторых населенных пунктов пишут и звонят, что россияне не выпускают людей, которые сами хотят уехать. Поэтому люди со вчерашней ночи сидят на крышах. Кроме того, когда россияне пришли в город и в села, они конфисковали все плавсредства у населения. То есть найти лодки - проблема", - добавил мэр.

Отметим, в Олешках после захвата российскими войсками осталось проживать около 8 тысяч человек, что составляет около 20% от 40 тысячного населения до оккупации.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

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