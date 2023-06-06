Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС: что решили

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Как сообщил глава государства в своем Telegram-канале, ночью 6 июня в 02:50 российские террористы совершили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. В зоне подтопления оказались около 80 населённых пунктов.
"Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища", - написал президент.
"Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, правительство, офис", - добавил он.
На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт, отметил Зеленский.
В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что подрыв россиянами Каховской ГЭС – это принципиально новый этап российской агрессии.
"Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и прочего бреда, сугубо пропагандистских и лживых тезисов. Россия вошла в этап полного отвержения любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей настоящей цели – уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения россии и путина из истории фальшивые маски больше не нужны", - написал он в Facebook.
Комментируя заседание СНБО, Данилов отметил: "Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило".
Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС
Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.
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В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.
Известно, что восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично. Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Проводится эвакуация.
Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:
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