Подоляк назвал причину подрыва русскими оккупантами Каховской ГЭС

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк объяснил, что россияне взорвали дамбу с целью помешать контрнаступлению ВСУ.

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Подоляк назвал причину подрыва русскими Каховской ГЭС / коллаж Главред, скриншот из видео

Страна-агрессор Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС с целью помешать наступлению ВСУ и перехватить информационную инициативу. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в сервисе микроблогов Twitter.

"Еще одно умышленное преступление в рамках Единого глобального преступления РФ в XXI веке — организации масштабной войны в Европе. Россия немедленно должна быть признана страной-террористом со всеми жесткими юридическими последствиями", — подчеркнул Подоляк.

Как пишет чиновник, одной из целей оккупантов является торможение "справедливого финала войны", поскольку подрывом дамбы Каховской ГЭС будут разрушены многие населенные пункты, а также нанесен колоссальный ущерб экологии и уничтожено все живое.

Каховскую ГЭС подорвали изнутри - "Укргидроэнерго" / скриншот

Позднее Подоляк сообщил, что подрыв ГЭС, по предварительным данным, осуществила 205-я мотострелковая часть русской оккупационной армии.

Как сообщают в государственной компании "Укргидроэнерго", Каховскую ГЭС подорвали изнутри, а эпицентр взрыва был в машинном зале.

Затем пропагандистские росСМИ сообщили, что в результате взрыва на Каховской ГЭС разрушены якобы 11 из 28 пролетов дамбы.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован. По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет через 5 часов.

По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Сообщается, что Новую Каховку и прибрежные села уже подтапливает.

В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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