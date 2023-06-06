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Херсон затапливает: в микрорайоне отключили свет, по улицам бродят бобры

Дмитрий Видоменко
6 июня 2023, 09:30 обновлено 6 июня, 09:30
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Из-за подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС началось затопление ряда территорий, в Херсоне в целях безопасности отключили свет в микрорайоне Корабел.
Херсон, бобер
В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили свет / коллаж фото Главред, скриншоты

В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами. Об этом написал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на своем Telegram- канале.

"Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности", – написал чиновник.

Херсон, КОрабел

В это же самое время в другом херсонском районе, Нефтегавань, прямо по улицами начали перемещаться обезумевшие бобры. Животных гонит из привычных мест обитания наводнение, которого началось после подрыва русскими оккупантами Херсонской ГЭС.

Херсон затапливает: в микрорайоне отключили свет, по улицам бродят бобры
По Херсону бегают обезумевшие бобры / скриншот из видео

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин подтвердил подрыв Каховской ГЭС. Он сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление.

Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет через 5 часов.

По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Сообщается, что Новую Каховку и прибрежные села уже подтапливает.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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