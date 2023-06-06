По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

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Каховская ГЭС восстановлению не подлежит / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. Об этом заявили в пресс-службе Укргидроэнерго.

По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

По состоянию на 9.00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления.

"Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Укргидроэнерго продолжает анализировать ситуацию.

"Наши специалисты работают над уточнением масштабов разрушения, скорости и объемов воды. Информация будет обновляться оперативно", - добавили в ведомстве.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован. По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет через 5 часов.

По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Сообщается, что Новую Каховку и прибрежные села уже подтапливает.

В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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