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Затоплено 8 населенных пунктов и 2 района Херсона, идет эвакуация − ОВА

Дмитрий Видоменко
6 июня 2023, 10:54 обновлено 6 июня, 10:55
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Руководитель Херсонской ОВА заявил, что власти региона прекрасно понимают – будут подтоплены еще и другие населенные пункты.
Херсон, затопление
Затопление Херсона после подрыва русскими Каховской ГЭС / Telegram-каналы А. Прокудина и Р.Мрочко

Восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично после того, как Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня подорвали российские оккупанты. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его данным, полностью или частично затоплены такие населенные пункты: Тягинка, Львово, Одрадокаменка (Бериславский район); Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона (Херсонский район).

Херсон, затопление
Затопление Херсона после подрыва русскими Каховской ГЭС / Telegram-каналы А. Прокудина и Р.Мрочко

Прокудин добавил, что в настоящее время организована эвакуация жителей данных населенных пунктов автобусами в город Херсон, далее в город Николаев, а оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города Украины.

Губернатор заявил, что власти региона прекрасно понимают – будут подтоплены еще и другие населенные пункты (и готовы к такому развитию ситуации).

Поздне начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале сообщил, что в микрорайоне Остров продолжается эвакуация из трех пунктов сбора.

Херсон, затопление
Затопление Херсона после подрыва русскими Каховской ГЭС / Telegram-каналы А. Прокудина и Р.Мрочко

"Гидропарк и Нефтегавань уже затоплены. Лежачих и маломобильных вывозим в больницы", – сказал он.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин подтвердил подрыв Каховской ГЭС. Он сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление.

Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет через 5 часов.

По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Сообщается, что Новую Каховку и прибрежные села уже подтапливает.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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