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Россия ответственна за разрушение Каховской ГЭС – Белый дом

Анна Ярославская
8 июня 2023, 06:38 обновлено 8 июня, 06:49
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США продолжают оценивать причины разрушения ГЭС. При этом Штаты сделают все возможное, чтобы помочь народу Украины.

Карин Жан-Пьер, Каховская ГЭС
Карин Жан-Пьер заявила, что за разрушение Каховской ГЭС ответственна РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за то, что произошло. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

По ее словам, США продолжают оценивать причины разрушения ГЭС.

"Мы продолжаем оценивать, что произошло. Мы общаемся с украинцами. Разрушения и опустошения, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины", - сказала Карин Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что плотина была под контролем России. И она несет ответственность за разрушения, вызванные этой войной.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Подрыв российскими оккупационными войсками Каховской гидроэлектростанции создает опасность для Запорожской атомной электростанции. Эффективность работы атомной станции напрямую зависит от уровня воды в резервуаре, используемом для охлаждения реакторов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

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