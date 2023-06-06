В резервуаре ЗАЭС серьезно упал уровень воды: в МАГАТЭ оценили угрозу

Уровень воды в Днепре снижается со скоростью примерно 5 сантиметров в час.

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В резервуаре ЗАЭС серьезно упал уровень воды / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter Гросси

Подрыв российскими оккупационными войсками Каховской гидроэлектростанции создает опасность для Запорожской атомной электростанции. Эффективность работы атомной станции напрямую зависит от уровня воды в резервуаре, используемом для охлаждения реакторов.

Как отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, уровень воды в резервуаре ЗАЭС серьезно упал. В 8 утра вода в водохранилище была на уровне 16,4 м. По его словам, если уровень воды упадет ниже 12,7 метра, то ее не удастся продолжать туда закачивать.

"Отсутствие охлаждающей воды в основных системах в течение длительного периода времени приведет к расплавлению топлива и неработоспособности аварийных дизель-генераторов. Однако наша текущая оценка заключается в том, что непосредственного риска для безопасности станции нет", - сказал Гросси.

По его словам, охлаждающей воды, которая подается из резервуара и перекачивается по каналам рядом с ТЭЦ на площадку, должно хватить на несколько дней.

В то же время глава МАГАТЭ подчеркнул, что непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС из-за подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС нет.

"Эксперты агентства на Запорожской атомной электростанции внимательно следят за ситуацией, непосредственной угрозы ядерной безопасности на станции нет", - сказал он.

Также отмечается, что уровень воды в Днепре снижается со скоростью примерно 5 сантиметров в час.

"Сейчас на ЗАЭС пытаются закачивать как можно больше воды в каналы охлаждения и связанные с ними системы и отключают неосновных потребителей воды. Руководство ЗАЭС обсуждает ряд альтернативных источников воды для охлаждения атомного объекта, среди которых большой пруд-охладитель рядом со станцией", - указали в МАГАТЭ.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

Всего есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов, большая часть которых находится под оккупацией. Стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м. Это количество является рекордным для водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео о том, как оккупанты хотели сорвать контрнаступление ВСУ, а теперь прячутся от воды на деревьях:

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