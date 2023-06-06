"Критический момент наступит через 24 часа": глава Херсонской ОВА о подрыве Каховской ГЭС

Есть угроза большего подмыва гидростанции. Если это произойдет, то будет разрушена дамба, заявил Прокудин.

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Какая ситуация из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсоне / Коллаж Главред, фото скриншот

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сделал новое заявление о ситуации в регионе, которая сложилась в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Во время брифинга он сообщил, что сейчас уровень воды в Херсоне поднялся на два метра, а критический момент наступит через 24 часа.

Он отметил, что если плотина будет полностью разрушена, уровень воды поднимется на пять метров.

"По состоянию на сейчас мы видим лишь один критический момент. Это микрорайон Остров города Херсона, где в настоящее время эвакуировано более 800 человек. Также есть один населенный пункт в Тягинской громаде, это село Тягинка, где должны были эвакуировать 20 человек. Но они внутренне перемещенные лица, не хотят сейчас уезжать. Только 6 человек согласились на эвакуацию. 20 домов там подтоплено. И село Бургунка, одна улица, там тоже люди ВПЛ", – рассказал председатель Херсонской ОВА на брифинге, передает ТСН.

По его словам, сейчас все службы работают над тем, чтобы избежать мародерства в регионе. Для этого на улицы вышли патрульные полицейские, волонтеры и сотрудники ГСЧС.

Критический уровень воды

"Сейчас мы видим повышение уровня воды в городе Херсоне, около двух метров. Ориентировочно, этот предел может повыситься еще на метр. То есть плюс три метра – максимальное, что может произойти при такой утечке воды. Эксперты прогнозируют "критический момент" поднятия уровня воды через 24 часа", – сообщил Прокудин.

По словам главы ОВА, после этого вода уйдет в лиман и море, ситуация будет улучшаться.

Самый плохой вариант, который может быть

"Есть угроза большего подмыва гидростанции. Если это произойдет, то будет разрушена дамба и около часа мы можем увидеть в Херсоне еще плюс три метра повышения уровня воды (в общей сложности плюс пять метров — ред.) и это уже критическая ситуация. На данный момент такой ситуации нет. Это самый плохой вариант, который может быть", – объяснил Прокудин.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

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