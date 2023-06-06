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Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: пик затопления ожидается к полудню - ОГА

Дмитрий Видоменко
6 июня 2023, 08:37 обновлено 6 июня, 09:31
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РФ взорвала Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня 2023 - дамба разрушена, заметные последствия, власти объявили эвакуацию многих населенных пунктов.
Подрыв ГЭС
Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС / скриншот из видео

Руководитель Херсонской облгосадминистрации Алесандр Прокудин сообщил, что пик затопления региона из-за подрыва русскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени). Об этом он написал на своем канале в мессенджере Telegram.

"Российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления", — подтвердили представители "Оперативного командования "Юг"".

Как пишут чиновники, в правобережных районах города Херсон и сел, где ожидается затопление, объявлено об эвакуации автобусами.

В частности, согласно объявлению МВД, угрозе затопления будут подвержены населенные пункты:

  • Николаевка,
  • Ольговка,
  • Львово,
  • Тягинка,
  • Понятовка,
  • Ивановка,
  • Токаревка,
  • Понятовка,
  • Приднепровское,
  • Садовое,
  • частично — микрорайон Корабел города Херсон.

Украинские власти также призвали жителей оккупированной левобережной части Херсонщины позаботиться о своей безопасности.

"Россияне взорвали часть конструкции [Каховской ГЭС] и используют очередную карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на силы обороны и Украины. Не в силах ждать, откуда пойдет контрнаступление, они пытаются спровоцировать определенную ситуацию", — заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Как написали представители Херсонской городской военной администрации, микрорайон Корабел в Херсоне обесточен, вскоре также отключат газ.

Херсон, КОрабел

Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября 2022 года заявил, что Киев располагает информацией о планах страны-агрессора России по подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам главы государства, вследствие этого теракта могут пострадать сотни тысяч человек. Если захватчики на это пойдут, в зоне затопления рискуют оказаться 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Россия заминировала Каховскую ГЭС еще в апреле 2022.Если произойдет ее подрыв оккупантами, случится экологическая катастрофа. Может затопить левобережье Херсонщины.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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