Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: пик затопления ожидается к полудню - ОГА

Руководитель Херсонской облгосадминистрации Алесандр Прокудин сообщил, что пик затопления региона из-за подрыва русскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени). Об этом он написал на своем канале в мессенджере Telegram.
"Российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления", — подтвердили представители "Оперативного командования "Юг"".
Как пишут чиновники, в правобережных районах города Херсон и сел, где ожидается затопление, объявлено об эвакуации автобусами.
В частности, согласно объявлению МВД, угрозе затопления будут подвержены населенные пункты:
- Николаевка,
- Ольговка,
- Львово,
- Тягинка,
- Понятовка,
- Ивановка,
- Токаревка,
- Понятовка,
- Приднепровское,
- Садовое,
- частично — микрорайон Корабел города Херсон.
Украинские власти также призвали жителей оккупированной левобережной части Херсонщины позаботиться о своей безопасности.
"Россияне взорвали часть конструкции [Каховской ГЭС] и используют очередную карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на силы обороны и Украины. Не в силах ждать, откуда пойдет контрнаступление, они пытаются спровоцировать определенную ситуацию", — заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя подрыв россиянами Каховской ГЭС.
Как написали представители Херсонской городской военной администрации, микрорайон Корабел в Херсоне обесточен, вскоре также отключат газ.
Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС
Президент Владимир Зеленский 20 октября 2022 года заявил, что Киев располагает информацией о планах страны-агрессора России по подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам главы государства, вследствие этого теракта могут пострадать сотни тысяч человек. Если захватчики на это пойдут, в зоне затопления рискуют оказаться 80 населенных пунктов, включая Херсон.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Россия заминировала Каховскую ГЭС еще в апреле 2022.Если произойдет ее подрыв оккупантами, случится экологическая катастрофа. Может затопить левобережье Херсонщины.
Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:
Другие новости: