Риск подрыва Каховской дамбы оккупантами: Буданов описал два возможных сценария

Каховская дамба была частично заминирована еще в апреле, сказал Кирилл Буданов / Фото Википедия, УП

Каховская дамба была частично заминирована еще в апреле, ее подрыв приведет к экологической катастрофе, но российские оккупанты вряд ли пойдут на такой шаг. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Украинской правде.

При этом, по его словам, "глупость россиян какой-либо логикой оценивать очень тяжело".

"Скажу так: подрыв этой дамбы точно приведет к экологической беде, это факт. Просто есть другие аспекты. Первое: зачем это делать – что они потеряют и что получат? И второе: можно отчасти взорвать дамбу, а можно полностью. Так вот чтобы взорвать ее полностью, такие работы не проведены", - объяснил глава ГУР.

Он уточнил, что для того, чтобы разрушить такой уровень конструкции, как Каховская дамба, нужны десятки тонн правильно расположенной взрывчатки.

"Нельзя КаМАЗ где-нибудь рядом поставить, это ничего не даст", - сказал Буданов.

Если российские захватчики все же решатся на подрыв дамбы, то в результате они получат сплошное затопление левобережья Херсона.

"Они потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северокрымский канал, в Крым, пока не отстроим дамбу, а на это уйдет очень много времени. Это будет невозможно сделать. И самое интересное – они уничтожат возможность существования Запорожской атомной электростанции, потому что этот объект неразрывно с ней связан. Ну, и конечно, они усложнят нам продвижение на определенный промежуток времени. И это, кстати, не очень уж большой промежуток времени, где-то около двух недель будет", - сказал он.

При условии реализации этого сценария оккупанты будут вынуждены отступить прямо в Крым, а к э том они вряд ли готовы.

Если же они пойдут а частичное разрушение дамбы, то выведут из строя шлюзовую часть, машинные залы.

"То есть сделают плотину непригодной к использованию по назначению. Но сохранится Северокрымский канал, частично будет разлив воды, но не такой уж страшный. И усложнят нам продвижение. Так что я не думаю, что они задумали сплошное разрушение. Кроме того, мы не видим признаков полного минирования этой конструкции", - добавил Буданов.

Возможный подрыв Каховской дамбы Россией

20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

22 октября в в Институте изучения войны заявили, что оккупанты РФ, вероятно, попытаются подорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции с целью прикрытия своего отступления и создания буферной зоны в Херсонской области. В подрыве обвинят Украину. Захватчики попробуют удержать восточную часть Херсонщины, чтобы держать "оборону" Крыма и закрыть свои позиции на полуострове от артиллерийского огня ВСУ.

Если россияне примут решение подорвать заминированную дамбу Каховской ГЭС, то более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления. По данным карты немецкой газеты Bild, из-за подрыва дамбы может затопить значительную часть Херсонской области и сотни тысяч людей пострадают.

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