Войска РФ попытаются подорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону на Херсонщине – ISW

Если Россия подорвет дамбу Каховской ГЭС, может затопить 80 населенных пунктов / Коллаж Википедия, Reuters

Оккупанты РФ, вероятно, попытаются подорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции с целью прикрытия своего отступления и создания буферной зоны в Херсонской области. В подрыве обвинят Украину. Захватчики попробуют удержать восточную часть Херсонщины, чтобы держать "оборону" Крыма и закрыть свои позиции на полуострове от артиллерийского огня ВСУ. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Россия начала выводить свои военные силы с западной части Херсонской области. Вероятно, такую операцию оккупанты будут проводить следующие несколько недель. Однако их могут ожидать сложности, если украинские войска перейдут в атаку.

Официальных заявлений Москвы относительно возможного приказа Путина о выводе войск из Херсона нет, впрочем, россияне, скорее всего, будут продолжать готовить своей общество в информационном плане к коллапсу оккупантов в городе.

Россия может взорвать дамбу Каховской ГЭС

Российские оккупанты, вероятно, будут пытаться взорвать дамбу Каховской ГЭС. Шаг будет направлен на прикрытие отхода своих войск, чтобы не позволить ВСУ преследовать их вглубь Херсонщины.

В Институте изучения войны считают, что оккупанты с большей долей вероятности обвинят в подрыве дамбы Украину, которой не нужен такой сценарий. В случае подрыва дамбы может затопить 80 украинских населенных пунктов, что приведет к перемещению сотен тысяч людей и ущербу электроснабжению в украинском государстве.

По мнению экспертов, Россия может пойти на подрыв Каховской ГЭС, поскольку оккупантам это нужно для прикрытия отступления своих сил. Заявления о том, что захватчики не посмеют пойти на подобный шаг из-за водоснабжения оккупированного Крыма, абсурд. Полуостров уже оставался без доступа к каналу из Днепра.

РФ будет пытаться удержать восток Херсонщины

Согласно оценкам специалистов, российская армия попытается удержать восточную часть Херсонской области не по воде, а в качестве буферной зоны – для обороны своих позиций в Крыму, чтобы не допустить попадания своих позиций на полуострове в зону действия украинской артиллерии.

Подчеркивается, что Путин готовит условия для продолжения затяжной войны высокой интенсивности, и не демонстрирует намерений идти на переговоры или выйти из вооруженного противостояния.

Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября заявил, что у Украины есть информация, согласно которой Россия может попытаться подорвать дамбу Каховской ГЭС и ее агрегаты. По его словам, оккупанты готовят теракт, вследствие которого могут пострадать сотни тысяч человек. В зоне затопления окажутся 80 населенных пунктов, в том числе и Херсон.

"У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон", - подчеркнул глава государства.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев полагает, что возможный подрыв Россией Каховской ГЭС противоречит принципу военной реальности.

Как полагает Селезнев, при подобном сценарии будет разрушена логистика врага на правобережье Херсонщины. Скорее всего, ситуация свидетельствует о попытке оккупантов РФ принудить Украину к мирному "диалогу" на выгодных для себя условиях.

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