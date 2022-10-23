Какую территорию Украины затопит в случае подрыва Каховской ГЭС: появилась карта

Каховская ГЭС / t.me/BILD_Russian, скриншот

Если россияне примут решение подорвать заминированную дамбу Каховской ГЭС, то более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления.

По данным карты немецкой газеты Bild, из-за подрыва дамбы может затопить значительную часть Херсонской области и сотни тысяч людей пострадают.

"Минирование дамбы в качестве оружия войны - это ужасная угроза массовых убийств. То, что Россия делает там на Днепре, - это метод, который "Исламское государство" уже использовало на Евфрате", - приводит Bild слова лидера немецкой партии "зеленых" Омида Нурипура.

Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября заявил, что у Украины есть информация, согласно которой Россия может попытаться подорвать дамбу Каховской ГЭС и ее агрегаты. По его словам, оккупанты готовят теракт, вследствие которого могут пострадать сотни тысяч человек. В зоне затопления окажутся 80 населенных пунктов, в том числе и Херсон.

"У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон", - подчеркнул глава государства.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев полагает, что возможный подрыв Россией Каховской ГЭС противоречит принципу военной реальности.

Как полагает Селезнев, при подобном сценарии будет разрушена логистика врага на правобережье Херсонщины. Скорее всего, ситуация свидетельствует о попытке оккупантов РФ принудить Украину к мирному "диалогу" на выгодных для себя условиях.

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