После подрыва Каховской ГЭС Днепр заливает машинным маслом: более 150 тонн

В реку Днепр вытекло 150 тонн масла, есть риск дальнейшей утечки.

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В Каховке взорвали ГЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео соцсети

6 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС.

Известно, что в Днепр попало более 150 тонн машинного масла из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. При этом есть риск дальнейшей утечки.

"Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало не менее 150 тонн машинной смазки, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн", - об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На заседание также был согласован комплекс международных мероприятий. В них входит созыв заседания Совета Безопасности ООН, обращение в международные природоохранные организации и в Международный уголовный суд, ведь такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции.

Кроме того, участников заседания СНБО проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС. Отмечается, что украинский персонал станции держит ситуацию под контролем и имеет инструменты на случай любого развития событий.

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

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