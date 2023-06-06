После подрыва Каховской ГЭС Днепр заливает машинным маслом: более 150 тонн

6 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС.
Известно, что в Днепр попало более 150 тонн машинного масла из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. При этом есть риск дальнейшей утечки.
"Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало не менее 150 тонн машинной смазки, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн", - об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На заседание также был согласован комплекс международных мероприятий. В них входит созыв заседания Совета Безопасности ООН, обращение в международные природоохранные организации и в Международный уголовный суд, ведь такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции.
Кроме того, участников заседания СНБО проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС. Отмечается, что украинский персонал станции держит ситуацию под контролем и имеет инструменты на случай любого развития событий.
Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:
Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС
6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.
В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).
Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.
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