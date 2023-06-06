Россияне бьют по Херсону из артиллерии, пока там идет эвакуация: есть раненые

Армия страны-оккупанта России в очередной раз атаковала Херсон во время эвакуации.

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Оккупанты обстреливают Каховку во время эвакуации / коллаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine, скриншот: видео

Россияне цинично ударили тогда, когда из города вывозят мирных жителей из-за наводнений, вызванных подрывом Каховской ГЭС.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что оккупанты ранили херсонских полицейских. Это случилось посреди дня 6 июня.

"Двое херсонских полицейских получили осколочные ранения во время осуществления эвакуационных мероприятий в городе", - заявили в МВД.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что по состоянию на 11:00 часов 6 июня из Херсонской области эвакуировали 885 граждан.

Смотрите видео о том, какие последствия будут после подрыва Каховской ГЭС:

Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

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