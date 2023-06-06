Михаил Подоляк. Подрывом Каховской ГЭС Россия демонстрирует неадекватность

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Россия ищет возможность повлиять на украинское контрнаступление и психологически давить на украинцев. Об этом заявил в прямом эфире телеканала FREEДОМ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя подрыв россиянами Каховской ГЭС. Он отметил, что безусловно такие действия несут угрозу для ЗАЭС. Но это предсказуемые действия россиян. На экстренном заседании СНБО Украины обсудят план мероприятий в ответ на такие действия РФ, рассказал Подоляк. Он уверен, что партнерам необходимо ускорить поставки вооружений Украине в ответ на такие действия РФ, а МАГАТЭ – сделать свою позицию более резкой, как и ООН.