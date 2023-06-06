УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Видеоблоги

Михаил Подоляк. Подрывом Каховской ГЭС Россия демонстрирует неадекватность

Олег Макаров
6 июня 2023, 11:11 обновлено 6 июня, 11:11
22

Россия ищет возможность повлиять на украинское контрнаступление и психологически давить на украинцев. Об этом заявил в прямом эфире телеканала FREEДОМ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя подрыв россиянами Каховской ГЭС. Он отметил, что безусловно такие действия несут угрозу для ЗАЭС. Но это предсказуемые действия россиян. На экстренном заседании СНБО Украины обсудят план мероприятий в ответ на такие действия РФ, рассказал Подоляк. Он уверен, что партнерам необходимо ускорить поставки вооружений Украине в ответ на такие действия РФ, а МАГАТЭ – сделать свою позицию более резкой, как и ООН.

Михаил Подоляк Каховская ГЭС
Реклама

Главное за день

Затоплено 8 населенных пунктов и 2 района Херсона, идет эвакуация − ОВА

Затоплено 8 населенных пунктов и 2 района Херсона, идет эвакуация − ОВА

10:54 Украина
Подоляк назвал причину подрыва русскими оккупантами Каховской ГЭС

Подоляк назвал причину подрыва русскими оккупантами Каховской ГЭС

10:23 Украина
Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит - Укргидроэнерго

Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит - Укргидроэнерго

09:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:11

Михаил Подоляк. Подрывом Каховской ГЭС Россия демонстрирует неадекватность Видеоблоги

11:01

Ким рассказал о дикой панике среди оккупантов: "Они убегают, бросают все"

11:01

Каховская ГЭС ушла под воду: в Сети появилось видеоВидео

10:54

Затоплено 8 населенных пунктов и 2 района Херсона, идет эвакуация − ОВАВидео

10:27

"Оккупанты - в панике": в ГУР объяснили, зачем РФ подорвала Каховскую ГЭСВидео

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация: что известноРоссийские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация: что известно
10:23

Подоляк назвал причину подрыва русскими оккупантами Каховской ГЭСВидео

09:55

"Ужасной угрозы - нет": "мэр"-коллаборант Новой Каховки солгал о подрыве ГЭСВидео

09:53

Есть угроза затопления 80 сел: Шмыгаль назвал свою первоочередную задачу

09:45

Подрыв Каховской ГЭС: оккупанты очень напуганымнение

Реклама
09:39

ЗАЭС оказалась в опасности из-за подрыва Каховской ГЭС - ЭнергоатомВидео

09:34

Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит - Укргидроэнерго

09:32

"Странная идея": Арестович объяснил причины подрыва дамбы

09:30

Херсон затапливает: в микрорайоне отключили свет, по улицам бродят бобрыВидео

09:28

ООН в день теракта РФ на Каховской ГЭС отмечает день русского языка: о катастрофе - ни словаВидео

09:13

"Уровень воды поднимается": в МВД рассказали, что делать и где будет "потоп"

09:13

Зачем путиноиды подорвали Новокаховскую ГЕСмнение

09:05

Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - ЗеленскийВидео

08:59

Подрыв Каховской ГЭС: русским придется быстро удирать с Херсонщины - ОК "Юг"Видео

08:39

Наступление ЗСУ ещё не началось, а у рашистов уже кипишмнение

08:37

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: пик затопления ожидается к полудню - ОГАВидео

Реклама
08:36

Каховскую ГЭС взорвали: чего ждать?мнение

08:22

Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский срочно созывает заседание СНБОВидео

08:06

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: затопить может 80 населенных пунктов - СМИВидео

07:50

РДК захватит ядерное оружие и двинет на Москву, Путин будет бессилен – астрологВидео

06:50

Что означает слово "кшталт": языковед дал неожиданное объяснениеВидео

06:40

Ракетный удар по Киеву 6 июня: силы ПВО сбили все воздушные цели

06:18

Порадуемся за россиян, их ждут очень интересные временамнение

05:58

Головоломка для гениев: нужно найти число 38 за 10 секунд

05:30

Что делать, если кот бегает по ночам: простые способы, как угомонить питомца

04:30

Никто не может справиться: нужно найти куклу на самой сложной оптической иллюзии

04:00

Какой сегодня праздник 6 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять

03:15

Видят любого насквозь: какие знаки зодиака самые проницательные

02:42

Какие растения обожают яичную скорлупу, а для каких она приговор

02:10

Видео

01:35

Эксперт пояснил, до какого момента русские будут бить по КиевуВидео

00:51

6 июня можно все деньги потерять: что нельзя делать и приметы дняВидео

00:05

108-летняя женщина удивила мир своим секретом долголетия

05 июня, понедельник
23:36

Разбил сердце Лесе Никитюк: Джаред Лето показал новую подружку

23:18

Контрнаступление ВСУ: у Резникова предостерегли от преждевременной эйфорииВидео

23:09

Что надевали 7 июня, чтобы разбогатеть: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
22:46

"Это что такое": в Киеве пронесся огромный смерч на водеВидео

22:36

Списки давно сформированы, но пилоты еще не отправлялись на учения за границу - ИгнатВидео

22:16

Россия обстреляла трубопровод с аммиаком в Украине: какие области под угрозой "ядовитого" воздухаВидео

21:58

Бункерному придется показательно посадить генеральских деток, жен и любовницмнение

21:55

"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУВидео

21:44

В Луцке парни пришли в платьях в школу: директору пригрозили увольнением

20:56

Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"Видео

20:55

"Убивал мирных украинцев": на Белгородщине бойцы РДК и ЛСР ликвидировали полковника РФВидео

20:47

Уверены в освобождении Донетчины: аграрии Михаил Андруник и Владимир Иванков готовятся сеять озимые уже осенью актуально

20:47

В Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию - Синегубов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Красивый маникюрОкрашивание волосМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять