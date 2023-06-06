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В КГГА рассказали, повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на подачу воды в Киеве

Дмитрий Видоменко
6 июня 2023, 11:34 обновлено 6 июня, 11:34
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Подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразится на водоснабжении Киева, сообщают в КГГА.
Киев, дамба
Все гидротехнические постройки столицы работают в обычном формате - КГГА / коллаж Главред, фото УНИАН

Подрыв русскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС и весь процесс спуска гигантских масс воды из Каховского водохранилища никак не отразится на водоснабжении столицы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Специалисты говорят, что ситуация под контролем и пока остается стабильной и все гидротехнические постройки столицы работают в обычном формате

"Киевводоканал" сообщает, что ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразится на водоснабжении Киева. В столице ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет. Город продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме", – говорят в пресс-службе.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 02:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Известно, что восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично. Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Проводится эвакуация.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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