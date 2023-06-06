Подрыв русскими Каховской ГЭС не навредит наступлению ВСУ - генерал Наев

Украинский генералитет заранее предусматривал вероятные террористические действия армии русских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС и готовил планы. Об этом в комментарии агентству Укринформ сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По словам генерала, такой террористический акт со стороны страны-агрессоры РФ ничуть не повредит наступлению Сил обороны.
"Что касается Каховской ГЭС, военное командование заранее предусматривало враждебные действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС. Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию по ущербу, который может наступить вследствие разлива воды. Сейчас соответствующим командованием на этом направлении принимаются меры в в первую очередь по безопасности гражданского населения совместно с руководителями государственной власти на местах. Относительно препятствия нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие враждебные коварные действия, и соответственно оно не должно навредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", – подытожил Наев.
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Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС
Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.
В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.
Известно, что восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично. Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Проводится эвакуация.
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