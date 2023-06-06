Подоляк жестко раскритиковал ООН из-за странного поступка после подрыва Каховской ГЭС

Россия подорвала Каховскую ГЭС и создала крупнейшую экологическую катастрофу в Европе за последние десятилетия.

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Подоляк жестко раскритиковал ООН / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

В день, когда российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС, в ООН решили отпраздновать День русского языка. Советник руководителя Офиса президента раскритиковал такой поступок Организации Объединенных Наций.

Как отметил Подоляк на своей странице в Twitter, страна-агрессор Россия подорвала Каховскую ГЭС и создала крупнейшую экологическую катастрофу в Европе за последние десятилетия. В результате теракта с карты исчезнет много населенных пунктов и погибнут люди.

"Что делает в этот же день ООН? Объявляет на своей странице... День русского языка. Это какой-то "прикол"? Вы серьезно там? Будет еще какая-то реакция на сегодняшний теракт? Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию", - возмутился советник главы ОП.

Подоляк жестко раскритиковал ООН / скриншот

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

Всего есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов, большая часть которых находится под оккупацией. Стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м. Это количество является рекордным для водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео о том, как оккупанты хотели сорвать контрнаступление ВСУ, а теперь прячутся от воды на деревьях:

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