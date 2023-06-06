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Песков выдал в эфир пропагандистскую ложь по поводу подрыва Каховской ГЭС

Дмитрий Видоменко
6 июня 2023, 14:09 обновлено 6 июня, 14:09
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Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков выдал жуткую пропагандистскую ложь по поводу подрыва Каховской ГЭС.
Песков, Каховская ГЭС
Песков, Каховская ГЭС / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Верхушка страны-агрессора России в который уже раз попытались переложить ответственность за русские теракты —в этом случае это подрыв дамбы Каховской ГЭС – на украинские власти. В который раз пропагандистскую ложь озвучил спикер Кремля и пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков.

На голубом глазу Песков сказал, что подрыв Каховской ГЭС — "преднамеренная диверсия Киева".

"Однозначно, что эта диверсия ставила одной из целей лишить Крым воды. Снижается уровень воды в водохранилище и соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается. Учитывая все, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленной цели. Эти наступательные действия захлебываются", — не моргув глазом, выдал ложь в эфир Песков.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Известно, что восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично. Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Проводится эвакуация.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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