Гауляйтер Аксенов после подрыва ГЭС заныл об обмелении Северо-Крымского канала

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов пожаловался, что Северо-Крымский канал, по которому вода поступает на полуостров, может обмелеть после взрыва в Новой Каховке.

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Гауляйтер Аксенов сообщил, что водохранилища на полуострове наполнены на 80% / коллаж Главред, фото УНИАН

Поставленный русскими оккупантами на пост "глава Крыма" Сергей Аксенов пожаловался, что Северо-Крымский канал, по которому вода поступает на временно оккупированный полуостров Крым, может обмелеть из-за подрыва Каховской ГЭС, совершенного российскими захватчиками в ночь с 5 на 6 июня.

Но далее Аксенов решил сделать хорошую мину при плохой игре и сообщил, что водохранилища на полуострове наполнены на 80%. А подтопление Крыму якобы не грозит.

"Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть", – заявил преступник.

Тем не менее в Сети уже появился план подвоза воды в крымском городе Керчь. И, по сложившейся традиции пропагандисты страны-агрессора уже пытаются выдать взрыв на ГЭС за "украинский обстрел".

Работу Северо-Крымского канала Украина не контролирует с момента начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Оккупантам удалось восстановить подачу воды из река Днепр на полуостров только после 24 февраля прошлого года.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Известно, что восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично. Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Проводится эвакуация.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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