Оккупанты перед подрывом Каховской ГЭС рекордно подняли уровень воды до 17,5 м

Российские захватчики намеренно увеличили уровень воды в водохранилище до рекордного показателя.

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Оккупанты перед подрывом Каховской ГЭС рекордно подняли уровень воды/ коллаж: Главред, фото: скрин, соцсети

После умышленного подрыва российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции в ночь на вторник, 6 июня, началось подтопление ряда населенных пунктов на юге Украины. Всего есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов, большая часть которых находится под оккупацией. Стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя.

Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м. Это количество является рекордным для водохранилища. На это обратили внимание в официальном Telegram-канале проекта "Ищи своих".

"Интересный факт: незадолго до подрыва Каховской ГЭС оккупанты подняли уровень воды до рекордных (!) 17,5 метра, и не открыли ворота", – отмечается в сообщении.

На графике портала Hydroweb видно, какие манипуляции осуществляли захватчики с уровнем воды в водохранилище в прошлые месяцы. Так, российские оккупанты с декабря 2022 года по начало февраля 2023-го опустили уровень воды до 14 метров. А уже в последующие месяцы начали постепенно увеличивать ее количество до уровня 15-16 метров.

21 мая они повысили его до 17,54 метра, что стало рекордом для водохранилища. После этого 4 июня оккупанты немного опустили этот уровень.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

В Херсонской ОВА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню 6 июня. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. По его словам, разрушение ГЭС грозит экологической катастрофой для юга нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео, что советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС:

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