"Будет ужас": Жданов рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Сейчас главная задача Украины – спасти гражданское население, которое подпадает в зону подтопления.

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Олег Жданов рассказал о последствиях подрыва россиянами Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Подрыв россиянами Каховской ГЭС – это техногенная катастрофа, которую можно классифицировать как террористический акт огромного масштаба. Сейчас главная задача Украины – спасти гражданское население, которое подпадает в зону подтопления. Об этом в комментарии ТСН сообщил военный эксперт Олег Жданов.

При этом эвакуировать население Украина может только на на подконтрольной Киеву территории.

"На оккупированной территории там будет ужас. Потому что люди будут один на один с этой катастрофой", – сказал военный эксперт.

Жданов добавил, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также представляет угрозу для Запорожской АЭС.

Отметим, по состоянию на 11:00 эвакуировали уже 885 граждан из Херсонской области.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Известно, что восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично. Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Проводится эвакуация.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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