ООН в день теракта РФ на Каховской ГЭС отмечает день русского языка: о катастрофе - ни слова

В Организации объединенных наций своя атмосфера - утром во вторник, 6 июня, когда стало известно о том, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, написали о праздновании дня русского языка. При этом о том, что произошло в Новой Каховке - не сказано ни слова. Соответствующий пост появился в Twitter ООН.
Сообщение ООН, уведомляющее о "Дне русского языка" сопроводили картинкой с перечислением "целей в области устойчивого развития", по меньшей мере часть которых ночной теракт российских оккупантов поставил под угрозу.
Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС
Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС.
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован. По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет через 5 часов.
По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.
РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
Сообщается, что Новую Каховку и прибрежные села уже подтапливает.
В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:
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