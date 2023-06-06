ООН в день теракта РФ на Каховской ГЭС отмечает день русского языка: о катастрофе - ни слова

В Организации объединенных наций заняты празднованием дня русского языка, а не тем, то российские оккупанты творят в Украине.

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В ООН не упомянули о катастрофе на Каховской ГЭС утром 6 июня / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

В Организации объединенных наций своя атмосфера - утром во вторник, 6 июня, когда стало известно о том, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, написали о праздновании дня русского языка. При этом о том, что произошло в Новой Каховке - не сказано ни слова. Соответствующий пост появился в Twitter ООН.

Сообщение ООН, уведомляющее о "Дне русского языка" сопроводили картинкой с перечислением "целей в области устойчивого развития", по меньшей мере часть которых ночной теракт российских оккупантов поставил под угрозу.

/ Фото: twitter.com/UN

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован. По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет через 5 часов.

По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Сообщается, что Новую Каховку и прибрежные села уже подтапливает.

В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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