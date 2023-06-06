Подрыв Каховской ГЭС: русским придется быстро удирать с Херсонщины - ОК "Юг"

Вода, поднимаясь, только ускорит перемещение оккупантов за 30-километровую зону, сказала спикер ОК "ЮГ" Наталья Гуменюк.

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Наталья Гуменюк прокомменировала подрыв Каховской ГЭС / коллаж Главред, скриншоты из видео

После подрыва Каховской ГЭС русским оккупантам во много раз придется усилить скорость своего ухода из Херсонского региона. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя подрыв россиянами Каховской ГЭС.

"Продолжается техногенный шантаж без оглядки на мирное население. Навредили в первую очередь своим местам дислокации. Наверное, перенервничали, ожидая контрнаступления. […] Очевидно для этого [побега - Главред] отжимали у местных плавсредства – для того, чтобы перемещаться таким образом. Другого объяснения здесь нет. Вода, поднимаясь, только ускорит их перемещение за 30-километровую зону, которую мы хотели от них очистить, чтобы они перестали плотно обстреливать Херсон", – сказала она.

Смотреть видео с комментарием Гуменюк с 2:17 по 3:10:

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин подтвердил подрыв Каховской ГЭС. Он сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление.

Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет через 5 часов.

По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Сообщается, что Новую Каховку и прибрежные села уже подтапливает.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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