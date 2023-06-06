"Самая рукотворная катастрофа": Зеленский рассказал подробности взрыва на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Бухарестской девятки" заявил, что россияне подрывом дамбы Каховской ГЭС привели к крупнейшей рукотворной экологической катастрофе в Европе за десятки лет.
"К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне - обстрелами - физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими", - сообщил он.
Как отметил президент, Россия взорвала бомбу массового экологического поражения.
"Это самая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет", - добавил он.
Последствия взрыва на Каховской ГЭС
Зеленский сообщил, что с ночи продолжается затопление районов юга нашей страны. По меньшей мере, 100 тысяч человек жили в этих районах до российского вторжения. По крайней мере, десятки тысяч - до сих пор там.
"80 городов и сел под водой. И уже началась эвакуация. И это только первоначальные последствия. К сожалению, трагедия значительно шире", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, Каховское водохранилище являлось источником питьевой воды для миллионов людей. Теперь вместо водопровода - только подвоз воды. "Представьте: для городов, в которых живут десятки и сотни тысяч людей", - отметил он.
Каховское водохранилище являлось источником воды и для фермерства, для аграрного производства.
"Колоссальные площади теперь без орошения. И сейчас даже трудно определить, какими будут последствия для окружающей среды", - добавил он.
Наказание агрессора на подрыв Каховской ГЭС
Президент заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдем до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности за этот террор".
"Больше никакой слабости в Европе по отношению ко злу агрессии! Больше никакой неопределенности относительно перспектив безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый наш саммит должны усиливать всех нас в защите от российского террора. И бесспорно, это должен обеспечить Вильнюсский саммит НАТО", - заявил Зеленский.
Россия подорвала Каховскую ГЭС
6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.
В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).
Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:
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