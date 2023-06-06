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"Самая рукотворная катастрофа": Зеленский рассказал подробности взрыва на Каховской ГЭС

Мария Тупик
6 июня 2023, 15:22 обновлено 6 июня, 15:22
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Президент заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдем до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности.
Зеленский о последствиях Каховской ГЭС
Зеленский о последствиях Каховской ГЭС / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Бухарестской девятки" заявил, что россияне подрывом дамбы Каховской ГЭС привели к крупнейшей рукотворной экологической катастрофе в Европе за десятки лет.

"К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне - обстрелами - физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими", - сообщил он.

Как отметил президент, Россия взорвала бомбу массового экологического поражения.

"Это самая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет", - добавил он.

Последствия взрыва на Каховской ГЭС

Зеленский сообщил, что с ночи продолжается затопление районов юга нашей страны. По меньшей мере, 100 тысяч человек жили в этих районах до российского вторжения. По крайней мере, десятки тысяч - до сих пор там.

"80 городов и сел под водой. И уже началась эвакуация. И это только первоначальные последствия. К сожалению, трагедия значительно шире", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Каховское водохранилище являлось источником питьевой воды для миллионов людей. Теперь вместо водопровода - только подвоз воды. "Представьте: для городов, в которых живут десятки и сотни тысяч людей", - отметил он.

Каховское водохранилище являлось источником воды и для фермерства, для аграрного производства.

"Колоссальные площади теперь без орошения. И сейчас даже трудно определить, какими будут последствия для окружающей среды", - добавил он.

Наказание агрессора на подрыв Каховской ГЭС

Президент заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдем до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности за этот террор".

"Больше никакой слабости в Европе по отношению ко злу агрессии! Больше никакой неопределенности относительно перспектив безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый наш саммит должны усиливать всех нас в защите от российского террора. И бесспорно, это должен обеспечить Вильнюсский саммит НАТО", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский о последствиях Каховской ГЭС
Владимир Зеленский о последствиях Каховской ГЭС / скриншот

Россия подорвала Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

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