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Человек с усами рассказывает чушь: Данилов распек Пескова за ложь о подрыве ГЭС

Дмитрий Видоменко
6 июня 2023, 16:18 обновлено 6 июня, 16:18
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Украина не имеет никакого отношения к подрыву Каховской ГЭС - секретарь СНБО Алексей Данилов назвал чушью заявления Кремля о якобы украинской диверсии.
Данилов, Песков
Алексей Данилов вступил с Дмитрием Песковым в заочную перепалку / коллаж Главред, фото УНИАН

Украина не имеет никакого отношения к подрыву Каховской ГЭС, а заявления кремлевского спикера Пескова являются глупостями. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона.

"Они захлебываются от злобы, что не могут решить вопрос военным путем. И поэтому сейчас придумывают разные глупости, которые не имеют никакого подтверждения. Во-первых, ГЭС была полностью под контролем российских оккупантов, российских террористов еще с марта, к сожалению, прошлого года. Там не было ни одного нашего военного или наших представителей, поэтому, о чем вопит этот человек (пресс-секретарь русского диктатора Дмитрий Песков - Главред), мне сложно сказать. Но я уже привык, когда этот человек с усами начинает что-то рассказывать, какую-то чушь для того, чтобы оправдать ту агрессию, которую они осуществляют по отношению к нашей стране", – сказал он.

Данилов также подтвердил озвученную советником руководителя ОП Андреем Ермаком информацию, что подрыв на Каховской ГЭС устроили солдаты 205-й мотострелковой бригады армии русских оккупантов.

"Конечно, именно они находились и контролировали ситуацию до 2 часов 50 минут сегодняшнего дня, того времени, когда они сделали этот подрыв, этот террористический акт по отношению не только к нашей стране, а к вселенной", – подытожил секретарь СНБО.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

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