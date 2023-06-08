Не только для остановки контрнаступления: эксперт объяснил, зачем РФ подрыв Каховской ГЭС

Суть действий страны-агрессора РФ состоит в демонстрации всему миру сценария "эскалация ради деэскалации".

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Михаил Гончар объяснил замысел Кремля относительно подрыва Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telagram

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал, какова вероятность того, что ситуация на Запорожской АЭС станет критической после подрыва Каховской ГЭС.

По словам Гончара, однозначного ответа на этот вопрос нет, но ждать критической ситуации тоже не стоит.

"Надо готовиться, исходя из того, что может произойти худший вариант, потому что замысел россиян заключается не только в том, чтобы создать дополнительные препятствия для наступательного движения ВСУ по низу Днепра в сторону Крыма, но и в том, чтобы задействовать ядерный рычаг влияния на руководство Украины и западных партнеров. И вот тут как раз создается ситуация текущей неопределенности. Но в конце этой неопределенности вырисовывается совершенно четкий сценарий ядерной аварии фукусимского образца", - сказал Гончар в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнул, что неизвестно, сработает ли план Кремля, хотя, подорвав Каховскую ГЭС, оккупанты уже запустили этот алгоритм.

Суть этих действий состоит в демонстрации всему миру сценария "эскалация ради деэскалации".

"То есть остановки наступления ВСУ, давления на высшее политическое руководство государства, чтобы оно приняло соответствующее решение о прекращении наступательных действий, и, соответственно, давления на западных партнеров, чтобы они заставили Украину остановиться. Мол, переосмыслили подход, и дальше действовали по тому сценарию, который озвучивает целый ряд кремлевской агентуры на Западе, "полезных идиотов" вроде Орбана относительно прекращения поставок оружия в Украину. Мол, если это произойдет, то и война завершится", - объяснил Гончар.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Подрыв российскими оккупационными войсками Каховской гидроэлектростанции создает опасность для Запорожской атомной электростанции. Эффективность работы атомной станции напрямую зависит от уровня воды в резервуаре, используемом для охлаждения реакторов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

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