Россия готова бросить Крым, Кремль уже осознает свое поражение - Гончар

План РФ заключается не только в создании препятствий для наступления ВСУ в Крым, но и в том, чтобы задействовать ядерный рычаг влияния, считает эксперт.

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Россия заранее готовила подрыв Каховской ГЭС - Михаил Гончар / Главред

В ночь на 6 июня страна-агрессор Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру свою террористическую натуру и нагло взорвала Каховскую ГЭС на неподконтрольной части Украины. Именно так, через человеческую трагедию, Россия, вероятно, пытается сдержать контрнаступление ВСУ и отсрочить его во времени, чтобы только не признавать свое поражение.

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал, почему Россия именно сейчас решилась на подрыв ГЭС, возможен ли подрыв Киевской ГЭС, готовит ли РФ аварию на ЗАЭС, и как должен реагировать Запад на российский шантаж.

Энергоатом заявил, что сейчас ситуация на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС контролируемая. В общем, насколько велика угроза для ЗАЭС?

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Однозначного ответа на этот вопрос нет, но ждать критической ситуации тоже не стоит. Надо готовиться, исходя из того, что может произойти худший вариант, потому что замысел россиян заключается не только в том, чтобы создать дополнительные препятствия для наступательного движения ВСУ по низу Днепра в сторону Крыма, но и в том, чтобы задействовать ядерный рычаг влияния на руководство Украины и западных партнеров. И вот тут как раз создается ситуация текущей неопределенности. Но в конце этой неопределенности вырисовывается совершенно четкий сценарий ядерной аварии фукусимского образца.

То есть Россия к этому готовится?

Россия к этому уже подготовилась, о чем свидетельствует сам факт случившегося. Это уже запущенный алгоритм. Другое дело - то, насколько он сработает, но повторюсь, не надо надеяться на то, что это может не сработать. Суть этих действий как раз состоит в демонстрации всему миру сценария "эскалация ради деэскалации". То есть остановки наступления ВСУ, давления на высшее политическое руководство государства, чтобы оно приняло соответствующее решение о прекращении наступательных действий, и, соответственно, давления на западных партнеров, чтобы они заставили Украину остановиться. Мол, переосмыслили подход, и дальше действовали по тому сценарию, который озвучивает целый ряд кремлевской агентуры на Западе, "полезных идиотов" вроде Орбана относительно прекращения поставок оружия в Украину. Мол, если это произойдет, то и война завершится.

А насколько вероятен сценарий, когда Запад поддастся на этот шантаж со стороны РФ?

Если не вести речь об абстрактном коллективном Западе, которого на самом деле не существует, то не думаю. Хотя, безусловно, найдутся "орбаноиды", то есть те, кто будет говорить о том, что они якобы предупреждали, и все это нужно было прекращать раньше. Тут вопрос в том, что подобный сценарий, прежде всего, бьет по нам, но так же он бьет и по странам Европы. Потому что в случае худшего варианта радиоактивность может проявиться где угодно, в зависимости от того, какой будет роза ветров. Потому что тогда, так или иначе, все попадет в обмелевшее водохранилище, а там вода продолжит свое движение, и все радиоактивные элементы попадут в Черное море через Днепр-Бугский лиман. Поэтому в этом контексте должна быть соответствующая реакция со стороны западных партнеров, и она не должна быть в традиционном варианте "беспокойств", "предупреждений" и т.д., а должны приниматься меры превентивного характера.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года-член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

А что в данном случае можно считать такими действиями? Кроме подрыва Крымского моста, например.

Вряд ли НАТО будет подрывать Крымский мост, а мы вряд ли окажемся способными сделать это в онлайн-режиме. Но речь может идти также о нестандартных действиях. Например, там, где Россия этого не ждет. Где она торжествует, что западные санкции хоть и сократили доходы РФ от нефти, но Россия продолжает экспорт в прежних объемах и периодически даже их увеличивает. Мол, поэтому ваши санкции нам не помеха. Поэтому здесь должен был быть сделан шаг, направленный на техническое предотвращение экспорта нефти из балтийских и черноморских портов, ведь эти направления до сих пор остаются основными для экспорта российской нефти. Нужно, чтобы была осуществлена блокада датских проливов, Дарданелл на предмет невозможности входа пустующих танкеров под загрузку нефтью в российских портах. А кроме российской нефти в Балтике другой нефти нет, в Черном море также преимущественно российская нефть и один терминал, Южная Озереевка, где отгружается нефть американских и казахстанских компаний на экспорт. Но можно сделать четкую селекцию для танкеров под загрузку. И это был бы нестандартный шаг.

Под предлогом того, что Россия уже создала своими экологическую катастрофу для Украины и Черного моря, Альянс действует радикальным способом предотвращения катастрофы где-либо еще в Мировом океане в связи с использованием Россией старых танкеров так называемого теневого флота, авария каждого из которых грозит катастрофой то ли в Балтике, то ли в Северном море или восточном средиземноморье Черного моря. Поэтому войны против России НАТО не ведет, но пытается предупредить экологическую катастрофу. Другой вариант (дополнительный к этому) должен заключаться не в каких-то двусмысленных предупреждениях, о которых появлялась информация еще в прошлом году, когда США в лице руководителя ЦРУ или кого-то другого предупредила российскую сторону о негативных последствиях, если россияне решат применить тактическое ядерное оружие. Сейчас должно прозвучать четкое публичное, однозначное заявление, прежде всего, со стороны ядерных стран Запада – Великобритании, Франции, США – о том, что ядерная авария на ЗАЭС приравнивается к применению РФ ядерного оружия против Украины, и ответ стран Запада также будет ядерным.

Ранее, когда вы комментировали эту тему, то проводили параллели между Каховской ГЭС и подрывом Днепрогэс в 1941 году. О чем вообще свидетельствует такой шаг россиян, почему они решились сейчас? Потому что до того они пугали, говорили о ЗАЭС, а что сейчас – они настолько паникуют, что прибегли к таким радикальным шагам?

Это то, что я назвал сценарием "эскалация ради деэскалации". Исходя из реакции Запада, которую они наблюдали (ведь Россия в Украине якобы воюет именно с Западом) и не увидели никаких превентивных действий со стороны НАТО и США, РФ позволяла себе все больше. Ну и сейчас они убедились в том, что нет каких-то более жестких действий, санкционный режим Евросоюза исчерпал свой потенциал, США тоже как-то вяло отреагировали на инцидент с беспилотником в Черном море, а российская ракета, как выяснилось, долетела почти через всю Польшу, страну-члена НАТО, до ее западной границы. Все это Кремль считает проявлением слабости со стороны Запада. А в ситуации, когда за пятнадцать месяцев скоротечной "СВО" Россия терпит военное поражение, они решили идти по алгоритму, который не придумывали на ходу.

Россияне готовились к этому, потому что для того, чтобы взорвать дамбу Каховской ГЭС, недостаточно прийти и поставить несколько мин.

Туда завезли как минимум десятки тонн взрывчатки, которые надо было разместить. И не просто взять где-то и положить, потому что тогда бы сорвало бы только верхнюю часть, тем более, что мы видим глубокие повреждения.

К тому же, еще в начале апреля была информация о минировании коллектора подачи воды в систему охлаждения ЗАЭС. Поэтому речь идет о том, что этот сценарий был подготовленным заранее. Сейчас они его запустили, и судя по информационной кампании, которую они параллельно разворачивают, обвиняя Украину – это абсурд, потому что у нас нет тех ракет, которые могут нанести такие разрушения. Да и у россиян их нет, если не считать ядерные ракеты. Но именно таким абсурдом россияне сейчас заполняют пространство, и говорят, что отмашку на применение удара против Каховской ГЭС якобы дал министр иностранных дел Великобритании Клеверли, что тоже является абсурдом. Но поскольку россияне заполняют эфир этой дезинформацией, лишь подтверждает факт того, что они готовились к этому.

Если уж вы вспомнили о том, как Россия заполняет эфир, хотела бы спросить. Сейчас Россия говорит и о Киевском водохранилище. А какие еще объекты после такого шага россиян могут гипотетически оказаться в опасности?

Киевская ГЭС или любая другая из каскада днепровских ГЭС не контролируются россиянами. И катастрофа с Каховской ГЭС стала возможной именно потому, что они ее контролировали. Подрыв плотины - это сложная инженерная задача. Гипотетически можно поразить массированным ракетным ударом дамбу Киевской ГЭС. Но мы видим, что эффективность работы противовоздушной обороны Украины не оставляет россиянам много шансов.

Да и плотина проектируется с учетом колоссального запаса прочности, потому что она должна удерживать миллиарды тонн воды. Так, в 1941 году, когда взрывали дамбу Днепрогэс сначала отступавшие советские войска, а затем немецкие, этот вопрос решался путем непосредственного минирования, то есть закладки большого количества тонн взрывчатки. Потому что какая-то отдельно взятая боеголовка ракеты или бомба в 500 или 1500 кг вопрос не решит, ведь речь идет о подрыве десятков тысяч тонн чрезвычайно прочной железобетонной конструкции.

То, что угроза существует для любых более или менее значимых инфраструктурных объектов, то она никуда и не исчезает, пока РФ продолжает агрессию против Украины. Но все такие объекты, в том числе, и плотины ГЭС, прикрыты с воздуха. Так было и в довоенные времена, поэтому неслучайно Россия ничего не смогла поразить – она пыталась это сделать, но средствами ПВО эти средства поражения были уничтожены. Конечно, можно было бы запустить полк бомбардировщиков СУ-24, которые бы несколько часов долбили бы плотину той или иной ГЭС. Но эффективность работы ПВО сводит эти усилия на нет.

Поэтому Россия создает такие инциденты на тех объектах, которые контролирует, то есть там, где им это легко создать, потому что мы не можем им противодействовать.

Свидетельствуют ли эти действия РФ, учитывая последствия, о том, что россияне больше не готовы содержать Крым и территории, которые расположены ниже Днепра?

В принципе, в том, что люди для Кремля – затратный ресурс, я для вас Америки не открою. Поэтому да, хотя и Крым для них овеян аурой сакральности, "русской души". Но то, что они делают, показывает, что он ничего для них не стоит, а в критической ситуации поражения они действуют по принципу "так не доставайся же ты никому". Поэтому они готовы пренебречь всем и вся, а в данном случае речь идет о "демонстрации решимости", которая должна подчеркнуть, что все должны остановиться, потому что "Россия за ценой не постоит". Но на самом деле это не более, чем игра, которая до сих пор давала результат, поскольку не встречала превентивных действий. Поэтому масштаб злодеяний военных преступлений растет, и это лишний раз подчеркивает, что Путина нужно останавливать всеми возможными средствами. И действовать нужно так же жестко и брутально, как действует Путин. А это то, к чему Запад не был склонен. Поэтому сейчас наступает очередная точка бифуркации - или его остановят, или все это растянется на годы и десятилетия, что тоже будет устраивать путинский режим. Но, конечно, не будет устраивать нас.