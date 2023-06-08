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Члены НАТО могут отправить войска в Украину - The Guardian

Анна Ярославская
8 июня 2023, 07:20 обновлено 8 июня, 07:23
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Государства-члены НАТО могут отправить войска в Украину. Такое решение может быть принято, если Украина не получит гарантий членства и гарантий безопасности.
Андерс Фог Расмуссен, НАТО
Члены НАТО могут отправить войска в Украину, считает Андерс Фог Расмуссен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.

Как пишет The Guardian, если НАТО не сможет принять решение о шагах по членству Украины или ее гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, "существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально".

"Известно, что Польша очень вовлечена в предоставление конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах", – считает Расмуссен.

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По словам бывшего генсека Альянса, Варшава "серьезно рассмотрит возможность создания коалиции желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе", а для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.

На заявление экс-главы НАТО отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Я благодарю Андерса Фога Расмуссена за его позицию, как и за публичную поддержку мнения, что Украину опасно оставлять в приемной НАТО на неопределенный срок. Очень важно, чтобы наше государство получило приглашение в Альянс", - написал он в Telegram.

Отметим, Андерс Фог Расмуссен – один из разработчиков проекта гарантий безопасности для Украины, известного как "Киевский компакт по безопасности".

Официальные представители Альянса и западных государств неоднократно категорически отвергали возможность ввода собственных войск в Украину, утверждая, что это заложило бы начало прямой конфронтации НАТО и России.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который пройдет 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе.

Столтенберг выразил надежду, что президент Украины сможет присутствовать на саммите НАТО лично.

На июльском саммите НАТО Украина хотела бы получить политическое решение о поддержке ее вступления в НАТО, хотя страна понимает, что стать полноценным членом сможет только после завершения боевых действий.

Членство Украины в НАТО

Украина официально вступила в киберцентр при НАТО. В Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, знаменующий официальное присоединение Украины к центру.

В мае парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО, за это проголосовали 92 депутата из 101.

Сенат Польши единогласно поддержал вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением, уверены польские сенаторы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией. На саммите НАТО в июле страны Альянса могут согласовать многолетнюю программу военно-технической помощи для Украины.

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