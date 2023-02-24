Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в июле

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что президент Украины сможет присутствовать на саммите Альянса лично.

Йенс Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО / Фото УНИАН

В пятницу, 24 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который пройдет 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе.

Столтенберг выразил надежду, что президент Украины сможет присутствовать на саммите НАТО лично.

"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время визита в Эстонию.

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Также генсек НАТО прокомментировал "мирный план" Китая, который был обнародован в годовщину российского вторжения в Украину.

"У меня нет большого доверия к Китаю", —сказал Столтенберг.

Мирный план Китая по войне в Украине

В день годовщины российского вторжения в Украину Китай представил так называемый мирный план со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:

уважение суверенитета всех стран;

отказ от "менталитета холодной войны";

прекращение военных действий;

возобновление мирных переговоров;

решение гуманитарного кризиса;

защита гражданского населения и военнопленных;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

уменьшение стратегических рисков;

содействие экспорту зерна;

прекращение "односторонних санкций";

поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок.

Представленный руководством Китая "мирный план" прокомментировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, развязанная президентом Владимиром Путиным война – это выбор диктатора РФ, и она может закончиться хоть завтра.

"Моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций", - подчеркнул представитель Белого дома.

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