Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в июле

В пятницу, 24 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который пройдет 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе.
Столтенберг выразил надежду, что президент Украины сможет присутствовать на саммите НАТО лично.
"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время визита в Эстонию.
Также генсек НАТО прокомментировал "мирный план" Китая, который был обнародован в годовщину российского вторжения в Украину.
"У меня нет большого доверия к Китаю", —сказал Столтенберг.
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Мирный план Китая по войне в Украине
В день годовщины российского вторжения в Украину Китай представил так называемый мирный план со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:
- уважение суверенитета всех стран;
- отказ от "менталитета холодной войны";
- прекращение военных действий;
- возобновление мирных переговоров;
- решение гуманитарного кризиса;
- защита гражданского населения и военнопленных;
- обеспечение безопасности атомных электростанций;
- уменьшение стратегических рисков;
- содействие экспорту зерна;
- прекращение "односторонних санкций";
- поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок.
Представленный руководством Китая "мирный план" прокомментировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, развязанная президентом Владимиром Путиным война – это выбор диктатора РФ, и она может закончиться хоть завтра.
"Моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций", - подчеркнул представитель Белого дома.
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