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"Война – выбор Путина": Белый дом ответил на "мирный план" Китая

24 февраля 2023, 09:45
Развязанная Владимиром Путиным война – это выбор диктатора РФ, напомнил Джейк Салливан.
Салливан
Джейк Салливан / УНИАН

Представленный руководством Китая так называемый "мирный план" урегулирования в Украине прокомментировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, развязанная президентом Владимиром Путиным война – это выбор диктатора РФ, и она может закончиться хоть завтра. Об этом сообщает СNN.

"Моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций", - подчеркнул представитель Белого дома.

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Если РФ прекратит агрессию против Украины и выведет свои войска, тогда война "может закончиться завтра", уверен он.

"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападал на Россию, США не нападали на Россию. Это была война, которую начал Путин", - добавил Салливан.

"Мирный план" Китая: что известно

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Больше новостей:

новости США новости Китая Джейк Салливан война России и Украины
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