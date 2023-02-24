Китай представил "мирный план" по поводу войны России в Украине: о чем в нем идет речь

В документе говорится о том, что необходимо поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу восстановления диалога и полного прекращения военных действий.

Китай опубликовал свою позицию по политическому урегулированию кризиса в Украине/ Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ, опубликованный 24 февраля 2023 года на сайте МИД Китая, называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".

Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:

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1. Уважение суверенитета всех стран.

"Должны строго соблюдаться общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества".

2. Отказ от менталитета холодной войны.

"Безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других. Безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков. К законным интересам безопасности и заботам всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, следуя видению общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочном мире и стабильности во всем мире, способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности".

3. Прекращение боевых действий.

"Конфликты и войны никому не приносят пользы. Все стороны должны оставаться рациональными и проявлять сдержанность, не допускать раздувания пламени и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения кризиса или даже его выхода из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога, чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня".

4. Возобновление мирных переговоров.

"Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса".

5. Разрешение гуманитарного кризиса.

"Безопасность гражданских лиц должна быть эффективно защищена, и должны быть созданы гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из зон конфликтов. Необходимы усилия по увеличению гуманитарной помощи в соответствующих районах, улучшению гуманитарных условий и обеспечению быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа с целью предотвращения гуманитарного кризиса в более широком масштабе".

6. Защита гражданских лиц и военнопленных.

"Стороны в конфликте должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта и уважать основные права военнопленных. Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать для этого более благоприятные условия".

7. Обеспечение безопасности атомных электростанций.

"Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности (КЯБ), и решительно избегать техногенных ядерных аварий. Китай поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его конструктивной роли в содействии обеспечению безопасности и надежности мирных ядерных установок".

8. Снижение стратегических рисков.

"Нельзя применять ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Следует противостоять угрозе или применению ядерного оружия. Необходимо предотвратить распространение ядерного оружия и ядерный кризис. Китай выступает против исследований, разработки и применения химического и биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах".

9. Содействие экспорту зерна.

"Всем сторонам необходимо полностью и эффективно и сбалансированно реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, и поддержать важную роль ООН в этом отношении".

10. Прекращение односторонних санкций.

"Односторонние санкции и максимальное давление не могут решить проблему; они только создают новые проблемы. Китай выступает против односторонних санкций, санкционированных Советом Безопасности ООН".

11. Поддержание стабильности цепочек производства и поставок.

12. Содействие постконфликтному восстановлению. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.

Мирный план Китая по войне в Украине

18 февраля американский телеканал CNN сообщил, что главный советник главы Китая Ван Н на Мюнхенской конференции впервые назвал нападение России на Украину войной и анонсировал публикацию Пекином документа с позицией страны по военным действиям.

Позже постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай на днях собирается опубликовать документ, в котором Пекин изложит свою позицию по войне России против Украины. Китайское государство никогда не называло документ "мирным планом" и намерено подчеркнуть уважение территориальной целостности, суверенитета и безопасности всех стран. Пекин будет призывать к "миру, диалогу и урегулированию".

Тем временем, по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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