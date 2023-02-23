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США могут обнародовать данные разведки о планах Китая поставлять оружие РФ – WSJ

23 февраля 2023, 06:45
Пекин пока не принял решение о поставках оружия РФ, считают в разведке.
Си Цзиньпин, Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин / kremlin.ru

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в Белом доме

По данным собеседников WSJ, Китай до сих пор вел себя осторожно, в основном ограничиваясь покупкой у РФ нефти. Однако сейчас китайское руководство размышляет над тем, не отказаться ли от такого подхода.

По оценке разведок США и союзников, в вопросе, как Китай может помочь России, становится гораздо меньше неопределенности. По оценке разведок, Пекин пока не принял решение о поставках оружия РФ.

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Отмечается, что обсуждение вопроса публичного раскрытия информации о потенциальных планах Китая происходит накануне заседания Совбеза ООН, которое будет посвящено первой годовщине российского вторжения в Украину.

Напомним, 18 февраля американский телеканал CNN сообщил, что главный советник главы Китая Ван Н на Мюнхенской конференции впервые назвал нападение России на Украину войной и анонсировал публикацию Пекином документа с позицией страны по военным действиям.

Позже постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай на днях собирается опубликовать документ, в котором Пекин изложит свою позицию по войне России против Украины. Китайское государство никогда не называло документ "мирным планом" и намерено подчеркнуть уважение территориальной целостности, суверенитета и безопасности всех стран. Пекин будет призывать к "миру, диалогу и урегулированию".

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