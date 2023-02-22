Нет никакого "мирного плана": Китай обнародует "документ с позицией" по войне против Украины

Китай уважает территориальную целостность, суверенитет и интересы безопасности всех стран, сказал постоянный представитель государства при ООН Чжан Цзюнь.

В Китае заявили, что в своем документе будут призывать "к миру и диалогу" / Коллаж ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Китай на днях собирается опубликовать документ, в котором Пекин изложит свою позицию по войне России против Украины. Китайское государство никогда не называло документ "мирным планом" и намерено подчеркнуть уважение территориальной целостности, суверенитета и безопасности всех стран. Пекин будет призывать к "миру, диалогу и урегулированию". Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Как сообщает Reuters, он рассказал о том, что Китай никогда не называл свой документ по войне против Украины "мирным планом. Пекин лишь объявит о своей позиции.

"Мы никогда не называли это мирным планом. Это документ с изложением позиции. Мы будем и впредь подчеркивать важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга", - объяснил ситуацию дипломат.

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Чжан Цзюнь подчеркнул, что в своем документе Пекин будет призывать к "миру, диалогу и урегулированию".

Документ Китая по войне РФ против Украины

Американский телеканал CNN 18 февраля сообщил, что главный советник главы Китая Ван Н на Мюнхенской конференции впервые назвал нападение России на Украину войной и анонсировал публикацию Пекином документа с позицией страны по военным действиям.

"Мы несколько предложим. И это будет китайская позиция по политическому урегулированию кризиса в Украине. На годовщину (полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля) мы опубликуем документ с нашей позицией. В документе мы повторим предложения, сделанные главой КНР Си Цзиньпином, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, необходимость серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию", - заявил он.

Генассамблея ООН 23 февраля должна проголосовать за формулу мира Украины

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Генеральная ассамблея ООН 23 февраля должна поддержать формулу мира Украины.

Документ Киева предусматривает вывод оккупационных войск России со всех украинских территорий и привлечение Москвы к ответственности за военные преступления.

"Мне кажется, что наш документ, наша "формула мира", которую уже поддержало большое количество государств и мы ждем, что поддержат 23 числа, когда будет заседание ООН и голосование по соответствующей резолюции, - мне кажется, важно, чтобы была одна позиция", - сказал Зеленский и подчеркнул, что никакого "мирного плана Китая" он не видел.

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Наступление России: