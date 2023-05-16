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Подняли флаг: Украина официально вступила в киберцентр при НАТО

Юлия Куришко
16 мая 2023, 18:12 обновлено 16 мая, 18:16
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Возле штаб-квартиры одного из центров НАТО подняли украинский флаг.
Подняли флаг: Украина официально вступила в киберцентр при НАТО
Украина вступила в киберцентр при НАТО / коллаж Главред: фото: УНИАН, twitter.com/MFA_Ukraine

Украина официально присоединилась к центру НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (CCDCOE). Возле штаб-квартиры центра подняли флаг Украины.

Сегодня в штаб-квартире центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты в Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, знаменующий официальное присоединение Украины к центру", - сообщили в МИД Украины в Twitter.

Подняли флаг: Украина официально вступила в киберцентр при НАТО
Украина вступила в киберцентр НАТО / скриншот: twitter.com/MFA_Ukraine

"Мы благодарим страны-спонсоры CCDCOE за приглашение Украины и выражаем особую благодарность правительству Эстонии за поддержку и помощь на пути к CCDCOE НАТО", - заявили в МИД.

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Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Боррель заявил, что вступление Украины в НАТО не на повестке дня мероприятия. Решение о вступлении украинского государства в коллективный блок безопасности Запада будет приниматься странами НАТО.

Сенат Польши единогласно поддержал вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением, уверены польские сенаторы.

Вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией. На саммите НАТО в июле страны Альянса могут согласовать многолетнюю программу военно-технической помощи для Украины, сказал Йенс Столтенберг.

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