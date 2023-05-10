Залужный пропустит встречу военного комитета НАТО: что произошло

Причиной отказа от участия главнокомандующий ВСУ назвал "сложную оперативную ситуацию в обороне против российской агрессии".

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Залужный пропустит встречу Военного комитета НАТО из-за ситуации на фронте/ коллаж: Главред, фото: Telegram Главнокомандующий ВСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался участвовать в очередном заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе, назвав причиной "сложную оперативную ситуацию на фронте".

Залужный отказался участвовать во встрече даже в видеоформате. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, который открывал встречу в среду, 10 мая, пишет Укринформ.

Бауэр отметил, что накануне он получил от Залужного письмо, в котором говорилось о том, что тот не может участвовать даже в видеоформате из-за "сложной оперативной ситуации в обороне против российской агрессии".

видео дня

"Я вчера получил письмо от украинского главнокомандующего, нашего друга Валерия Залужного, что его участие даже через видеоконференцию невозможно, учитывая сложную оперативную ситуацию в обороне против российской агрессии. Наши лучшие пожелания с украинскими защитниками", – отметил председатель Военного комитета НАТО.

Вместо Залужного участники встречи заслушают представителя Украины при НАТО генерал-майора Сергея Салкуцана.

"Мы сфокусированы получить оценку Валерия от его военного представителя о последнем развитии ситуации на местах, где украинцы воюют за то, что поправу им принадлежит", – сказал Бауэр.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что 72-я бригада вооруженных сил РФ понесла разгромные потери и под натиском 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сбежала со своих позиций на Бахмутском направлении. Об этом 9 мая сообщил лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Но, как уточнил Андрей Билецкий – командир тактической группы "Азов", входящей в состав 3-й ОМБр – площадь освобожденной территории даже больше, чем говорил "повар" Путина.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Путин во время своего выступления на параде 9 мая в Москве не говорил о каких-то существенных изменениях в ведении войны против Украины. Однако он повторил пропагандистские тезисы о том, что Запад якобы ведет глобальную "войну" против России. Глава Кремля хотел убедить россиян, будто РФ успешно противостоит Западу. Такие заявления и такая направленность речи Путина указывают на то, что он не собирается менять что-то в своих планах относительно Украины и готовит российское общество к затяжной войне.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть все необходимые ресурсы, в частности оружие, для того, чтобы отвоевать территории, которые были захвачены российской оккупационной армией с 24 февраля. Глава Госдепа отметил, что речь идет не только о вооружении, но и о подготовке людей.

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