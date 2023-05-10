Путин в речи на параде дал особый "сигнал": в ISW раскрыли план Кремля оносительно войны в Украине

Заявления Путина во время речи на параде в Москве и ряда других публичных выступлений указывают на его дальнейшие планы относительно войны против Украины.

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В речи Путина на параде был особый "сигнал" относительно войны в Украине/ Минобороны РФ, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления на параде 9 мая в Москве не говорил о каких-то существенных изменениях в ведении войны против Украины. Однако он повторил пропагандистские тезисы о том, что Запад якобы ведет глобальную "войну" против России. Глава Кремля хотел убедить россиян, будто страна-агрессор РФ успешно противостоит Западу.

Такие заявления и такая направленность речи Путина указывают на то, что он не собирается менять что-то в своих планах относительно Украины и готовит российское общество к затяжной войне. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Диктатор РФ во время своей речи на параде в Москве сказал, якобы против России "развязана настоящая война". При этом глава государства-террориста РФ, оккупационная армия которой осуществила преступное полномасштабное вторжение в Украину и совершила множество преступлений против украинцев, считает, якобы дает отпор "международному терроризму". По словам Путина, российские оккупанты продолжат "защищать" жителей Донбасса.

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В Институте изучения войны обратили внимание, что риторика российского диктатора не изменилась – в ней и дальше звучат нарративы о якобы "угрозах со стороны Запада". При этом глава Кремля ничего не говорит о конкретном видении подходов по войне России против Украины.

Аналитики также обратили внимание, что во время ряда предыдущих публичных выступлений – новогоднего обращения, обращения к Федеральному собранию в феврале 2023 года и т.д. – Путин также не предлагал какое-то конкретное видение относительно того, что делать с провалами российской оккупационной армии в Украине, и не демонстрировал попыток переосмыслить войну.

Зато диктатор РФ во время всех публичных обращений поддерживал пропагандистскую линию Кремля, там образом готовя россиян к затяжной войне против Украины.

Как прошел парад на 9 мая в Москве

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой – обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, мол, "победах" российских оккупантов. Между тем череда событий, которые происходили во время мероприятия, выглядели странно – то Шойгу шатался в машине, то был замечен охранник Путина, несший чемоданчик за диктатором.

Между тем в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая. Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад. Сеть взорвалась мемами.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада Победы" в Москве 9 мая – на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины. Он подчеркнул, что Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия". Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.

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