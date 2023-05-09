Солдаты в черных мешках: в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая

Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад.

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В сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая/ коллаж: Главред, фото: Twitter

В столице страны-агрессора России Москве утром 9 мая начался военный парад, который посвящен дню победы. Пользователи сети не обошли это событие вниманием и предложили свои варианты, каким должен быть парад на Красной площади, учитывая полномасштабную агрессию РФ против Украины, масштабные потери российской оккупационной армии и постоянные неудачи оккупантов на фронте.

Пользователи высмеяли "победобесие" в РФ и подчеркнули, что в этом году парад должен быть совсем другим. В сети появилось много мемов и шуток на эту тему.

В частности, авторы мемов напомнили, что российские оккупанты для Кремля являются просто "пушечным мясом", которое бросают на фронт без подготовки и без сожаления. А на поле боя захватчики попадают в мясорубку, которую им устраивают защитники Украины.

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Также в сети с сарказмом отметили, что логичнее было бы, чтобы на параде в Москве показали не российских военных, а "их версию после участия в войне против Украины", то есть остатки в черных мешках.

Мемы о параде в Москве/ Twitter

Мемы о параде в Москве/ Twitter

Мемы о параде в Москве/ Twitter

Мемы о параде в Москве/ Twitter

Мемы о параде в Москве/ Twitter

Мемы о параде в Москве/ Twitter

Мемы о параде в Москве/ Twitter

Мемы о параде в Москве/ Twitter

Мемы о параде в Москве/ Twitter

Напомним, 9 мая на Красной площади в Москве состоится парад ко Дню Победы, участие в котором примет российский диктатор Владимир Путин. К главе Кремля присоединятся лишь четыре иностранных лидера – президенты Кыргызстана, Казахстана, Армении и Таджикистана.

В РФ нервничают перед парадом на 9 мая

Военный эксперт Олег Жданов ранее выразил мнение, что во время парада 9 мая в Москве на Красной площади могут произойти события, развитие которых способно привести к потере Владимиром Путиным власти в стране-агрессоре России. Достаточно будет того, если во время парада на площади пролетит дрон с украинской символикой. Общественное мнение в РФ уже зашаталось.

Также ранее сообщалось, что власть страны-агрессора России изрядно нервничает перед днем Победы над нацистской Германией. Это связано с недавней атакой беспилотников на Кремль, а также с тем, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин угрожал мятежом.

Напомним, Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, писал, что кремлевский диктатор Путин хочет использовать парад 9 мая в имиджевых интересах, но вместо себя он планирует отправить двойника.

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