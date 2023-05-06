"Вплоть до потери власти Путиным": Жданов рассказал, чем грозит Кремлю парад на Красной площади

Общественное мнение в стране-агрессоре России после удара БПЛА по Кремлю уже зашаталось, отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

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События на параде 9 мая в Москве могут привести к потере Путиным власти - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Парад 9 мая в Москве на Красной площади после инцидента с ударом беспилотника по Кремлю могут и отменить. Если мероприятие не отменят, возможны события, развитие которых способно привести к потере Владимиром Путиным власти в агрессоре России. Достаточно будет того, если в ходе парада на площади пролетит дрон с украинской символикой. Общественное мнение в РФ уже зашаталось. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что парад 9 мая в Москве на Красной площади могут и отменить. Если не отменят, россиян ждут сюрпризы.

По словам эксперта, вероятны различные события, такие как пролет беспилотника на Красной площади с украинской символикой. Подобные прецеденты могут привести к потере Путиным власти.

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"Это может привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до потери власти Путиным. Потому что будет очень много желающих просто пролететь дроном с украинской символикой, с флажком, над Красной площадью. Этого будет достаточно: если так произойдет, Путину – всё, просто встал и вышел. Ведь уже сейчас общественное мнение зашаталось – как же, если даже уже на самого Путина замахнулись. А если на Красную площадь во время главного парада России прилетит дрон с украинской символикой (даже если это будем не мы, а российские спецслужбы), это может стать тем самым "черным лебедем", который поможет российскому обществу сделать шаг от любви до ненависти. Тогда российский народ и скажет: "Король-то голый!" – подчеркнул Олег Жданов.

Беспилотники атаковали Кремль

Агрессор Российская Федерация 3 мая обвинила Украину в, дескать, "попытке нанесения удара по Кремлю и покушении на главу РФ Путина".

В Москве сообщили об атаке кремлевской резиденции Путина якобы "украинскими беспилотниками". В Сети опубликовали соответствующие кадры. Известно, что Путина в момент атаки в здании не было.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг сведения Кремля и сказал, что Украина к атаке непричастна.

По словам чиновника, ситуация указывает на подготовку Москвы к масштабному теракту или активизацию российского подполья.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что Украина не атаковала ни Кремль, ни Путина. По мнению главы государства, Москва во всем обвиняет Киев из-за поражений на поле боя и провалов планов по оккупации украинского государства.

Смотрите видео о том, как неизвестный БПЛА ударил по Кремлю

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