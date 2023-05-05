Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал о том, что в России решили слить Путина

В России осознают скорое военное и политическое поражение и, чтобы извиниться за войну, принесут в жертву Путина, считает полковник запаса Олег Жданов.

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Удар по Кремлю показал, что Россия близка к военному перевороту, считает Жданов / Главред

Россия довольно быстро прошла путь от "Киев за три дня" до размещения систем ПВО на крышах московских домов, над чем еще совсем недавно иронизировали в Украине. Впрочем, россияне опасались не зря – и ни что-нибудь, а сам Кремль подвергся атаке беспилотников, в результате чего загорелась крыша Сенатского дворца. Пожар был быстро потушен, и в результате удара по Кремлю никто не пострадал, в том числе первое лицо РФ – Владимир Путин.

Вот только теперь впору иронизировать по другому поводу – как по одному из самых защищенных объектов в России смогли ударить дроны, где же была хваленая непреодолимая российская ПВО? Похоже, она оказалась таким же мифом, как и рассказы о "второй армии мира".

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, почему удар беспилотников по Кремлю – это дело рук самих российских элит, как одно из самых защищенных мест в РФ оказалось столь уязвимым, что свидетельствует о скором военном перевороте в России, а также кто в РФ и почему решил сделать Путина "козлом отпущения" за войну против Украины.

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Кто, на ваш взгляд, стоит за атакой беспилотников на Кремль? Почему версия о том, что это сделала Украина, несостоятельна?

Совершенно точно можно сказать, что нас в этой истории нет. Об этом и заявил пресс-секретарь президента Зеленского сразу же, как стало известно об ударе беспилотниками по Кремлю.

Стоять за этим может кто угодно, ведь в России заинтересованных лиц "вагон и маленькая тележка": за этим может стоять Легион свободной России, могут и какие-то оппозиционные силы, которые желают поскорее спихнуть Путина с его поста, могут и российские партизаны. Не хочу говорить банальностей о "Московской народной республике", но кто-то же закладывает взрывчатку в России под железнодорожные пути, кто-то же взрывает в Питере опоры линий электропередач и "жжет покрышки" в районе аэродрома.

Россия сегодня находится между 1905-ым и 1917 годом, уже ближе к 1917-му, когда был террор, который создал хаос в стране. Этим хаосом воспользовались большевики, которые на тот момент были оппозиционерами, и совершили военный переворот.

А вы видите в сегодняшней России или в эмиграции тех, кто готов осуществить такой переворот? Например, те представители российской оппозиции в эмиграции, которые недавно подписали декларацию…

Это картонная оппозиция, и я скептически к ней отношусь. Ведь у этих оппозиционеров больше шовинистических настроений, чем у правящей власти в России. Просто они почувствовали запах крови, поняли, что Акела промахнулся и слабеет. Иными словами, они поняли, что украинская армия может нанести военный разгром России, а это способно привести к смене власти. Поэтому некоторые "оппозиционеры" отложили свои идеи. Например, Ходорковский еще год назад говорил, что Крым – это Россия, и это не обсуждается, а сегодня он уже вроде как согласен с тем, что Крым – это Украина.

Поэтому я не доверяю российской оппозиции.

В России действительно есть люди, готовые совершить переворот. Например, Патрушев, который чувствует себя и выглядит намного лучше, чем Путин. Патрушев замыкает на себе довольно серьезные силовые структуры в России: ФСБ, частично Службу внешней разведки и, вполне возможно, Росгвардию. Да, Патрушев не имеет влияния на министерство обороны РФ, но здесь мы ему помогаем с утра до вечера. Потому что военный разгром России приведет к тому, что Шойгу и Герасимов окажутся у разбитого корыта, как старуха в "Сказке о рыбаке и рыбке": с подбитым танком, автоматом без патронов и раненым бойцом – это все, что будет в распоряжении у Шойгу и Герасимова.

К слову о том, что атака на Кремль не является делом рук Украины… В телеграм-каналах уже распространяются карты, которые говорят о том, что если судить по направлению движения дронов, то на Кремль могли напасть Тамбов, Рязань или Саратов, то есть даже из Луганска или Харькова не могли запустить эти беспилотники.

Да, я об этом и говорю.

К слову, я бы не исключил возможность участия наших любителей-подпольщиков, поскольку в Украине назначена денежная премия тому, кто сможет посадить украинский беспилотник на Красной площади. Так почему бы не потренироваться? Если бы не одно "но": откуда у любителей взрывчатка, почему дрон оказался ударным и взорвался.

В самой России желающих ударить по Кремлю очень и очень много.

Вот что теперь говорить Путину? Сенатский дворец Кремля в советское время был зданием Верховного Совета, а это же была святая святых! Сталин гордился тем, что за годы Второй мировой войны на территорию Кремля упала всего одна или две бомбы. Для истории даже оставили эти воронки, возле которых стоят мемориальные дощечки, что, мол, тут упала фашистская бомба, точная время и дата. И Кремль тогда не пострадал, остался цел.

А сейчас же речь идет о "супердержаве" с "непробиваемой" системой ПВО и вооружением "аналоговнет", но какой-то беспилотник поражает Кремль. Как это возможно? Ведь там же повсюду стоят "Панцири" на крышах зданий, а дивизионы С-400 разбросаны по московским паркам, причем даже проводилась вырубка деревьев в парковых зонах, чтобы установить пусковые РЛС этого комплекса. Как смог какой-то дрон прилететь и "сделать нервы"?

Почему Кремль оказался так легко уязвим?

Да потому что снова сработал российский "авось". Россияне думали и думают до сих пор, что они – великие. Более чем уверен, что и расчеты могли проспать беспилотники, и никто всерьез не мог подумать, что дрон прилетит по Кремлю. Хотя дроны уже летали и в Шебекино – место, где находятся центр подготовки спецназа ФСБ, департамент Службы внешней разведки РФ и пункт постоянной дислокации частей Росгвардии. И там летал беспилотник! Причем он там полетал-покружил и улетел. Не известно, передавал он информацию или нет, может, он поснимал видео и улетел. Если бы Россия действительно была мощным государством, то после таких случаев в Москве даже вороны должны были летать по пропускам!

Нынешняя война однозначно станет разгромом российских мифов о "второй армии мира". И сейчас мы громим очередной миф – миф о непробиваемой российской ПВО. Как оказалось, российская ПВО дырявая, как решето.

Да, действительно, сначала "неприкосновенный" и "супер-защищенный" Крымский мост оказался весьма уязвимым, теперь легко уязвимым оказался Кремль. Об уязвимости какого супер-защищенного объекта мы узнаем дальше? Бункера?

Бункера. Впрочем, я все же думаю, что американцы не будут применять противобункерную ракету.

Тот же Патрушев прекрасно понимает ситуацию. И складывается впечатление, что Путину готовят участь козла отпущения, потому что нужно будет как-то извиняться перед Западом.

В России понимают, что не потянут войну на истощение, что рано или поздно им придется потерпеть военное и политическое поражение. А чтобы извиниться и извинения были приняты, нужна будет жертва. Кого выносить жертвой на алтарь за эту войну? Конечно же, того, кто ее начал, – Путина.

Причем российская верхушка не заинтересована в том, чтобы Путин достался Западу, допустим, Гаагскому трибуналу, живым, поскольку он, как Милошевич, начнет рассказывать правду жизни. Милошевича тогда после первых двух выступлений резко схватил сердечный приступ в камере.

Потому Патрушев сейчас просто даст возможность Путину утонуть в той каше, которую он заварил.

Как вы думаете, какой психологический эффект окажет эта атака на Кремль – она взбодрит россиян, в результате чего мобилизация в России пойдет веселее, или, наоборот, это испугает и деморализует те российские войска, которые сейчас находятся на территории Украины?

Это в большей мере деморализует россиян, нежели мобилизует. Ведь сегодня на фронте все меньше и меньше желающих воевать с Украиной по нескольким причинам. Во-первых, россияне не понимают смысла этой войны. Во-вторых, у российской армии огромные проблемы с обеспечением и снабжением – не зря же сняли Мизинцева. Российские солдаты начинают задавать вопросы: за что они воюют в Украине, за что они умирают. Разве они воюют в России? Нет, это Украина. НАТО в Украине? Нет, украинцам просто дали западное вооружение. А дальше что – россияне пойдут с автоматами против "Леопардов"? Я думаю, что на фронте все это в сумме сыграет в минус для российских войск, а для нас – в плюс.

А вот на российское общество, на его ура-патриотов, атака на Кремль повлияет иначе. Они решат, что России надо всех бить, и начнут кричать: "Где наша атомная бомба?! Выкатывайте ее из гаража!". Но это иллюзия обмана, потому что эти ура-патриоты не встанут с диванов и не пойдут воевать. Они просто будут кричать и ждать, когда Шойгу с Герасимовым выкатят бомбу. А кто ее будет выкатывать – солдаты, которые не хотят воевать?

А теперь вновь вернемся к тому, о чем мы говорили выше – Россия все ближе к 1917 году. Кто тогда снимал царя? Мобилизованные, которые не захотели идти на войну! Они сказали, что лучше скинуть царя, чем идти умирать. Россия идет именно этим путем. Там сейчас разворачивается террор, порождающий хаос. Уже случился обвал экономики, который поставил россиян в сложное социальное и материальное положение. Пару дней назад глава Центробанка РФ Набиуллина обратилась к гражданам России и призвала их быть готовыми к девальвации рубля и резкому росту цен на все. И это она сказала по федеральному каналу, ей рот не закроют. Набиуллина еще в первые недели войны положила Путину на стол заявление об увольнении, поговаривают, что со словами: "Я чужое дерьмо разгребать не буду". А Путин тогда якобы уточнил: "А вы намекаете, что это – мое?". Кстати, Патрушев тоже приносил Путину заявление об увольнении вместе с главным ФСБшником Бортниковым, но Путин сказал – нет, мол, если тонуть, то всем вместе.

А сейчас, как я понимаю, вся эта компания тихонько села в спасательную шлюпку, когда "Титаник" стремительно набирает в трюмы воду. Путин думает, что они все вместе на этом "Титанике" идут ко дну, но нет, он один. Окружение Путина готовит его к сакральной жертве.

А как вы относитесь к версии о том, что этот удар беспилотников по Кремлю был провокацией самого Кремля, устроенной для того, чтобы развязать себе руки для каких-то более жестких действий против Украины? Сейчас, к примеру, депутаты Госдумы РФ призвали нанести удар по резиденции

в Киеве.

Такая версия имеет право на жизнь, но, думаю, она маловероятна. Просто потому что Путин – трус по натуре, он очень боится. Не забывайте, что в Киев вернулись все посольства, потому наносить сейчас удар по украинской столице чревато. Да и поздно уже – ПВО Киева теперь хорошо справляется со своими задачами, поскольку усилено западным вооружением. То есть удар по Киеву будет очередным выстрелом в пустоту.

С другой стороны, если Россия создаст реальную угрозу гражданам США, тогда может и в бункер прилететь. Американцы уже дали понять, что знают, где находятся бункеры, и у них есть "Томагавки" с противобункерной головной частью.

Конечно, российская пропаганда будет использовать инцидент с ударом по Кремлю для дегуманизации Украины, но Запад не поверит в российскую версию. Тем более, в результате этой атаки на Кремль никто не пострадал. Это же не был удар по общественному месту, например, по Красной площади, когда там были люди и жертвы среди гражданского населения. Нет, это была ночь, когда все спали, и даже купол здания не сильно пострадал – чуть-чуть загорелась обшивка крыши.

Однако это очень символично: удар пришелся прямо возле флагштока купола главного российского законодательного органа.

Так что Россия, конечно, попытается использовать эту историю в свою пользу, но я думаю, что вряд ли ей что-то удастся.

А какие действия Россия теперь может предпринять, чего нам ждать после этой атаки на Кремль?

Момент атаки был очень удачно подобран, потому нам, в принципе, особо нечего ждать от России. Ведь две серии ракетных ударов она совсем недавно провела, а на третью у нее уже не хватило ракет, потому нас бомбанули "шахедами", да и то всего двадцатью.

Может быть, Россия наскребет десяток ракет и десяток "шахедов", но не более того.

Впрочем, вполне может быть, что Россия вообще проглотит этот удар. Если будет так, значит, я прав в том, что оппозиционные силы приняли решение "слить" Путина и дают ему утонуть в собственноручно заваренной каше.

К слову, а почему, на ваш взгляд, удар был ночью, а официальные сообщения появились не сразу, а значительно позже – только после обеда? Почему так долго тянули?

Российские власти вообще не хотели об этом говорить. Если бы в сети не появилась запись этого удара по Кремлю, на которой хорошо видно убранство Красной площади к 9 мая, задрапированный Мавзолей и трибуны, они бы и не сообщали, что была атака.

Это видео появилось не просто так, снимал его какой-то очень хороший человек, явно, не сотрудник российских спецслужб. Ведь если бы это видео не появилось в сети, российские спецслужбы постарались бы все замять. Но – была подача извне, потому российская власть была вынуждена реагировать.

Могут ли после этого отменить парад победы 9 мая на Красной площади?

Да, вполне могут.

А если не отменят, то какие сюрпризы в этот день могут ждать Путина и Россию?

Это может привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до потери власти Путиным. Потому что будет очень много желающих просто пролететь дроном с украинской символикой, с флажком, над Красной площадью. Этого будет достаточно: если так произойдет, Путину – всё, просто встал и вышел. Ведь уже сейчас общественное мнение зашаталось – как же, если даже уже на самого Путина замахнулись. А если на Красную площадь во время главного парада России прилетит дрон с украинской символикой (даже если это будем не мы, а российские спецслужбы), это может стать тем самым "черным лебедем", который поможет российскому обществу сделать шаг от любви до ненависти. Тогда российский народ и скажет: "Король-то голый!".

Пригожин после этого удара по Кремлю заявил, что фактически началось наступление ВСУ, и активная фаза может быть в ближайшие дни. Как вы полагаете, действительно ли это так?

Нет. Пригожин просто ловит момент: он делает громкие и даже скандальные политические заявления, чтобы набрать политический вес. В Бахмуте Шойгу с Герасимовым пытаются лишить его силовой составляющей, умножая на ноль военную организацию Пригожина – ЧВК "Вагнер". А без боевиков Пригожин – никто. Поэтому он пытается увеличить свой политический вес и спасти свою организацию, чтобы на нее опираться.

А Путин – трус, он боится кардинальных решений. Посмотрите, за последние 14 месяцев он поменял 17 генералов, но назовите хотя бы одного российского генерала, который бы был наказан Путиным. Ни одного! Путин просто перемещает их с одной должности на другую – бросает щуку у в речку, то есть он снимает генерала с одной "кормушки" и ставит на другую. Путин никого не наказал, потому что просто боится. Боится, что будет реакция.

А какими могут быть цели реальных украинских атак в преддверии контрнаступления ВСУ, к тому же 9 мая?

К 9 мая возможны политические акции. Например, беспилотник может пролететь над Красной площадью и сбросить листовки: "Поздравляем с 9 мая. Слава Украине!".

Мы не привязываемся к символическим датам, предпринимая какие-либо действия, и это очень хорошо. Это заставляет противника метаться, не зная, что делать. У россиян паника, они не понимают, где, какими силами и когда будет наступать украинская армия. Они мечутся с одного участка фронта на другой: тут ударят, там ударят, там их разведка попытается что-то выяснить. А мы при этом просто ведем подготовительные действия то тут, то там, тем самым, не давая врагу сосредоточиться.

Думаю, наш Генштаб будет наносить удары, исходя из практической целесообразности. База в Тамани – это перевалка, база в Севастополе – это перевалка, эшелон с топливом в Брянской области – это не наша работа, но это тоже помощь фронту.

Это полезные меры в рамках подготовки к контрнаступлению – лишать противника военных складов, хранилищ топлива и прочего.

Правильно. Вообще, я не думаю, что наши будут тратить беспилотники на какие-то политические мероприятия – для этого хватит тех, кто попытается заработать 20 миллионов гривен, обещанные за беспилотник на Красной площади 9 мая. А Генеральный штаб будет наносить удары по практическим целям.