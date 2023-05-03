"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву": Зеленский прокомментировал "атаку" на Кремль

Зеленский подчеркнул, что Украина защищает свою территорию, свои села и города.

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Атака на Кремль, Владимир Зеленский / скриншот, Офис президента, коллаж Главред

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и на российского диктатора Владимира Путина.

Как заявил Зеленский на пресс-конференции, государство использует оружие для защиты своей территории.

Зеленского попросили прокомментировать обвинения Украины в якобы атаке на Кремль.

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"Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем ни Путина, ни Москву", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина защищает свою территорию, свои села и города. При этом нашему государству не хватает оружия даже для этих нужд.

"Нам оружия не хватает даже для этого. Поэтому мы не используем его где-нибудь. У нас дефицит, мы не можем использовать что-либо, где бы то ни было. Поэтому мы не атаковали Путина, оставим это трибуналу", - добавил президент.

Зеленского также спросили, почему Россия может обвинять Украину в якобы попытке покушения на Путина.

"Все очень просто. У России нет побед. Он (Путин - ред.) не может больше мотивировать свое государство, у него нет побед на поле боя. Вторая армия мира проиграла, они не могут оккупировать нас. Теперь ему нужно хоть как-то мотивировать этих людей, чтобы они шли вперед, кроме "вагнеровцев", которых расстреливают, если они не идут вперед и возвращаются назад", - сказал он.

Так, Зеленский отметил, что Путин больше не способен "продавать" победы своему обществу информационно, ведь у него больше нет побед.

"Они проиграли эту войну, проиграли исторически. Теперь ему надо делать что-то резкое. То покушения, то дроны, то какие-то гуси, которые их бомбили. Они будут придумывать те или иные шаги. А все решается проще - не надо никого запугивать, выйдите с нашей территории, которую признают все", - добавил украинский лидер.

Зеленский / скриншот

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента, сообщил Кремль. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

Российские пропагандисты написали, что Путин не пострадал.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание.

Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

На Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Смотрите видео о том, как беспилотник атаковал Кремль.

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