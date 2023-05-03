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Неизвестный беспилотник ударил по Кремлю: у Зеленского заявили, что ничего не знают

Андрей Ганчук
3 мая 2023, 15:53 обновлено 3 мая, 16:27
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Украина работает над освобождением своих земель, а не над атаками чужих объектов, и президент Зеленский уже об этом говорил, сказал Сергей Никифоров.
Зеленский, Кремль
У Зеленского не не считают терактом удар беспилотника по Кремлю / Коллаж скриншот соцсети, Instagram В. Зеленского

На Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Как сообщает Украинская правда, он сказал о том, что Офис президента не располагает сведениями о каких-либо ночных атаках на Кремль. Украина работает над освобождением своих территорий, а не нападением на чужие объекты.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - уточнил Никифоров.

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Также он добавил, что удар по Кремлю, в отличие от террористических атак агрессора России на украинские города, нельзя назвать терактом.

"Отдельно удивляют формулировки государства-террориста. Теракт - это разрушенные подъездами дома в Днепре и Умани, или ракета в очередь на вокзале в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно - нагнетание ситуации перед 9 мая. ожидаемый прием от наших противников", - подчеркнул Сергей Никифоров.

"Дроны можно купить в любом военторге"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте написал, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт. По его словам, Украине нет никакого смысла атаковать Кремль.

"Что касается дронов над Кремлем. Все предсказуемо… Россия очевидно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу в качестве диверсантов. А потом демонстрирует "дрони над Кремлем". Во/первых, Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакую военную задачу. Но дает основания России оправдать свои атаки по гражданским...", - отметил чиновник.

Также он добавил, что клан Путина утратил силовой контроль над страной и инцидент может сигнализировать, в том числе, и о подпольной работе местных сил сопротивления.

"Во-вторых, мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках России. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военноторге... Потому что потеря силового контроля над страной со стороны клана Путина очевидна. Но с другой стороны, Россия постоянно говорила о своем тотальном контроле над воздухом. Одним словом, что-то в России происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем…", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента, сообщил Кремль. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

Российские пропагандисты написали, что Путин не пострадал.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание.

Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Также в Кремле добавили, что, мол, "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным" и назвали ситуацию, дескать, "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

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