УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Это был не Путин": в ГУР рассказали о двойнике диктатора

Сергей Кущ
9 мая 2023, 09:48 обновлено 9 мая, 09:48
204
Представитель Главного управления разведки МО раскрыл детали визита "Путина" в Херсонскую область.
Андрей Юсов, Владимир Путин
В ГУР рассказали о двойнике диктатора / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В Херсонскую область точно приезжал не российский диктатор Владимир Путин, поскольку его должен сопровождать специальный самолет, должен быть кто-то из высшего руководства страны, а двойника сопровождал "непонятно" кто.

Представитель Главного управления разведки МО отметил, что так называемый визит Путина в Херсонскую область постанова, пишет Обозреватель.

"Это был не Путин. Херсонскую область посещал человек, похожий на Путина. По многим прямым и косвенным признакам, это была плохо и быстро организованная постановка", - пояснил ,Юсов.

видео дня

Также он отметил, что украинское военно-политическое руководство с начала полномасштабной агрессии активно ездит, общается (это касается и президента, и командования, и конкретных подразделений), а в России такого нет.

"Чего-то подобного в России в принципе не происходит. У них даже двойник до передовой так и не доехал, но демонстрировать телевизору что-то было нужно. Но, конечно, человек, который выходит на Херсонщине из старой "Тойоты" и идет к каким-то незнакомым людям, это, конечно, не Владимир Путин", - пояснил Юсов.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Смотрите видео о том, сколько существует двойников Путина и кто ими руководит:

Вам может быть интересно:

война в Украине Владимир Путин двойник
Реклама

Главное за день

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты дальностью до 300 км - The Washington Post

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты дальностью до 300 км - The Washington Post

09:56 Мир
"В ход пойдут табакерка и шарф": Киселев описал сценарий свержения Путина в РФ

"В ход пойдут табакерка и шарф": Киселев описал сценарий свержения Путина в РФ

09:25 Мир
"Долго не проживет": Киселев спрогнозировал судьбу Пригожина, если он проиграет борьбу за власть

"Долго не проживет": Киселев спрогнозировал судьбу Пригожина, если он проиграет борьбу за власть

08:46 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:27

Солдаты в черных мешках: в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая

10:26

"Мы начнем контрнаступление немедленно": Шмыгаль заявил, что ВСУ готовятся к успешной операции

10:25

"Мы должны помочь Украине в этой борьбе": Нидерланды хотят отдать ВСУ истребители F-16 - премьерВидео

09:56

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты дальностью до 300 км - The Washington Post

09:48

"Это был не Путин": в ГУР рассказали о двойнике диктатора

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:25

"В ход пойдут табакерка и шарф": Киселев описал сценарий свержения Путина в РФВидео

09:00

В Украине подорожал продукт, без которого немыслимо большинство блюд: что произошло

08:46

"Долго не проживет": Киселев спрогнозировал судьбу Пригожина, если он проиграет борьбу за властьВидео

08:36

Утраченные жизни детей – цена войн в Украине и Карабахе

Реклама
08:34

"Изменили правила игры" в Украине: в Иране цинично похвастались эффективностью "Шахедов"Видео

08:22

В РФ ничего умышленно поджигать не надо, там с этим всё в порядкемнение

08:00

Как мелисса действует на организм человека: побочные эффекты любимого чаяВидео

07:50

"Война пошла не по плану": в Госдепе объяснили ракетный террор РФ против Украины

07:41

РФ запустила по Украине 25 ракет, сбить удалось не все: в Воздушных силах рассказали деталиВидео

07:08

Загадка, которая большинство людей загонит в тупик: нужно за 19 секунд найти 13 спрятанных животных

07:03

США готовят пакет военной помощи на $1,2 млрд для Украины для усиления ПВО: что в него войдет

06:26

Утром 9 мая в Киеве прогремели мощные взрывы, РФ атаковала Украину ракетами: все, что известно

06:06

Победобесию пришел конец, и это прекрасномнение

03:55

"Там Гитлер доживал век": аналитик рассказал, куда Путин может податься после смены власти в РФВидео

03:25

Мобилизация 2023: какие болезни освобождают от призыва в военное время

Реклама
03:22

Самое любимое блюдо короля Чарльза ІІІ: такой рецепт ему готовят каждое утром - пошаговая инструкцияВидео

03:20

Все произойдет летом: астрологи назвали месяц начала контрнаступления и опасные регионы УкраиныВидео

02:50

Группа Tvorchi призналась, что думает про свои шансы на победу на Евровидении-2023Видео

02:20

Россиянам плевать на Путина: когда диктатор РФ уйдет, все с облегчением перекрестятся – КиселевВидео

00:51

Почему 9 мая никогда нельзя стричь волосы: приметы и строгие запретыВидео

00:37

Молодой был немолод: 58-летний Киану Ривз впервые женится - СМИ

00:25

Такую вкуснятину вы еще не пробовали: секретный ингредиент сделает тушеную капусту несравненнойВидео

00:10

"Самое страшное – это повторять ошибки": президент Чехии сравнил действия Путина с нацизмом ГитлераВидео

00:05

Какая обувь будет в моде летом 2023: 8 трендовых моделей, которые подарят ощущение свободы

08 мая, понедельник
23:54

Головокружительная головоломка: только гении правильно посчитают арбузы за 11 секунд

23:51

Скандал закончен: на Евровидение в Ливерпуль приехал неожиданный гость из УкраиныВидео

23:50

Российские авиабомбы с "крыльями" могут изменить ход войны в Украине - The Telegraph

23:36

Самый счастливый день 10 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

23:18

Россияне изрядно запаниковали: на улицах Москвы появились загадочные меткиВидео

22:39

Зеленский анонсировал серьезные шаги Украины после доклада БудановаВидео

22:38

О чем не догадывались зрители: рак и извилистая судьба победителя Голосу країни-9 Оксаны МухиВидео

22:31

Кто может взять бразды правления в свои руки после Путина: Киселев удивил подробностямиВидео

22:07

Оккупанты бегут из Запорожской области: военные РФ массово начали переодеваться в гражданских - мэрВидео

22:01

Взрывы один за другим: российские оккупанты обстреляли ХарьковВидео

21:14

Почему Ольга Фреймут и Маша Ефросинина враждуют: виноват мужчина

Реклама
21:14

"Нас могут ждать проблемы": Свитан рассказал, насколько ПВО готова к массированной атаке 9 маяВидео

21:10

Все в панике грузят документы: оккупанты срочно бегут из Скадовска - Генштаб

20:23

"На сегодня это еще не все": ВСУ мощно продвинулись вперед на Бахмутском направленииВидео

20:14

Иван Яковина. Кремль защищается от Пригожина КадыровымВидеоблоги

20:14

Украину ждет новый выходной в мае: Зеленский обратился к украинцамВидео

20:04

"Умный и бесстрашный воин": в боях под Бахмутом погиб боец Правого сектора Виктор ПанаскоВидео

19:20

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29Видео

19:20

Кадыров вместо Пригожина под Бахмутом: что на самом деле происходит?мнение

19:08

Жизнь изменится: что значит номер квартиры и как выбрать счастливый ключик

18:50

Ради сохранения военного присутствия: РФ назвали главным препятствием в переговорах Армении с Азербайджаном

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять