"Это был не Путин": в ГУР рассказали о двойнике диктатора

Представитель Главного управления разведки МО раскрыл детали визита "Путина" в Херсонскую область.

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В ГУР рассказали о двойнике диктатора / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В Херсонскую область точно приезжал не российский диктатор Владимир Путин, поскольку его должен сопровождать специальный самолет, должен быть кто-то из высшего руководства страны, а двойника сопровождал "непонятно" кто.

Представитель Главного управления разведки МО отметил, что так называемый визит Путина в Херсонскую область постанова, пишет Обозреватель.

"Это был не Путин. Херсонскую область посещал человек, похожий на Путина. По многим прямым и косвенным признакам, это была плохо и быстро организованная постановка", - пояснил ,Юсов.

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Также он отметил, что украинское военно-политическое руководство с начала полномасштабной агрессии активно ездит, общается (это касается и президента, и командования, и конкретных подразделений), а в России такого нет.

"Чего-то подобного в России в принципе не происходит. У них даже двойник до передовой так и не доехал, но демонстрировать телевизору что-то было нужно. Но, конечно, человек, который выходит на Херсонщине из старой "Тойоты" и идет к каким-то незнакомым людям, это, конечно, не Владимир Путин", - пояснил Юсов.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Смотрите видео о том, сколько существует двойников Путина и кто ими руководит:

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