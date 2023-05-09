"В ход пойдут табакерка и шарф": Киселев описал сценарий свержения Путина в РФ

Диктатора РФ сбросят с "трона" в результате переворота, и сделают это приближенные к нему люди, уверен политический аналитик.

https://glavred.info/world/v-hod-poydut-tabakerka-i-sharf-kiselev-opisal-scenariy-sverzheniya-putina-v-rf-10468813.html Ссылка скопирована

В РФ будет переворот по образу и подобию того, что был в 1801 году, считает Евгений Киселев/ сайт Кремля, УНИАН

Российского диктатора Владимира Путина могут отстранить от власти в стране-агрессоре РФ в результате переворота. Также не исключено, что его могут устранить физически.

Такое мнение высказал журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев в интервью Главреду. Он предположил, что переворот могут организовать либо приближенные к Путину лица, либо решительные молодые офицеры. Но это вряд ли будет Шойгу.

"Это может быть только мятеж. Я с трудом себе представляю Сергея Кужугетовича Шойгу, человека страшно праздного, ленивого и не очень умного. Я был когда-то с ним знаком, несколько раз послушал всякие его рассказы и понял, что его представление о мире, в котором мы живем – это где-то за гранью добра и зла. Это было давно, но не думаю, что он с тех пор поумнел", – отмечает Киселев.

видео дня

Кто такой Евгений Киселев? Евгений Алексеевич Киселев (15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) – российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

По его словам, для того, чтобы понять, как может происходить переворот в РФ, нужно посмотреть на сценарии военных переворотов в разных странах мира в далеком и недалеком прошлом.

"Очень часто ответственность на себя брала группа каких-то решительных молодых офицеров. Такого сценария я тоже не могу исключать, хотя он маловероятен", – говорит политический аналитик.

Однако наиболее вероятным Киселев называет вариант, при котором Путина могут просто физически устранить.

"Всё-таки я больше верю в то, что это будет переворот по образу и подобию того далекого, что случился в 1801 году. Когда ближайшие придворные сподвижники пришли к государю-императору Павлу Петровичу и предложили ему подписать манифест об отречении от престола в пользу его сына, цесаревича Александра. А когда Павел отказался, в ход пошла табакерка, шарфик и, возможно, что-то еще – история это умалчивает", – отметил политический аналитик.

Смотрите видео, что журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев рассказал в интервью Главреду о том, грозит ли России военный переворот и кто может спасти российского диктатора в случае проигрыша в войне в Украине:

Могут ли свергнуть Путина в РФ

Евгений Киселев также ранее отмечал, что между башнями Кремля продолжается война, и российского диктатора Владимира Путина могут "попросить на выход" из президентского кабинета. Его могут не устранять физически, а просто предъявить ультиматум, чтобы он ушел сам и не создавал больше проблем. При этом Киселев отмечал, что Путин уже не имеет поддержки среди россиян, поэтому, если с диктатором РФ что-то случится, все лишь перекрестятся с облегчением.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что в РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется. По словам эксперта, в РФ понимают, что рано или поздно им придется признать военное и политическое поражение в войне в Украине. А чтобы извиниться, России нужна будет "жертва", и станет ею, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар дронов по Кремлю, отмечал, что Кремль мог быть атакован беспилотниками из-за внутрироссийского противостояния. Версий, почему была совершена такая атака, может быть несколько – от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал крах РФ. Он подчеркнул, что Россия уже находится в условиях катастрофы, однако худшее ее ждет еще впереди. Данилов описал, какое будущее ждет страну-агрессора РФ – после поражения в полномасштабной войне против Украины Россию ждут "распад, суд, контрибуции".

Вас также может заинтересовать: