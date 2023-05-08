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"Украина непричастна": в ГУР объяснили, кто мог атаковать Кремль дронами

Алёна Воронина
8 мая 2023, 10:01 обновлено 8 мая, 10:03
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Это событие точно не является покушением на Путина, как это пыталась подавать российская пропаганда, отмечает представитель ГУР Минобороны Украины.

Кремль, Андрей Юсов
Атака беспилотников на Кремль показала, что Путин не контролирует ситуацию, отмечают в ГУР Минобороны Украины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Кремль мог быть атакован беспилотниками из-за внутрироссийского противостояния. Версий, почему была совершена такая атака, может быть несколько – от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.

Украина непричастна к этому событию. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

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Он подчеркнул, что Украина сейчас направляет силы на освобождение своих территорий от российских оккупантов, и ей нет смысла устраивать такую атаку на Кремль.

"Есть официальная позиция Украины, официальных должностных лиц: нет, не причастны и в этом нет необходимости. Потому что меры украинских Сил безопасности и обороны направлены на деоккупацию, освобождение украинских территорий и на обезвреживание военных объектов противника", – отметил он.

По словам Юсова, для проведения такой операции пришлось бы потратить много времени на планирование, а также привлечь серьезные ресурсы. Он подчеркнул, что Украине нет смысла тратить столько сил, времени и ресурсов только на то, "чтобы провести какую-то серьезную информационно-пропагандистскую акцию".

При этом он отметил, что эта атака точно не была проведена для того, чтобы ликвидировать российского диктатора Владимира Путина, как это пытаются подать российские пропагандисты.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Он подчеркнул, что причиной атаки на Кремль могла стать, к примеру, активность местных сил сопротивления или разборки между башнями Кремля.

"Потому что в любом случае, если это трактовать как внутрироссийское противостояние (а таким оно и есть), то это такое событие, которое работает на делегитимизацию режима Путина и показывает, что он не контролирует ситуацию", – отметил представитель ГУР.

В то же время Юсов не отрицает, что может оказаться правильной версия американского Института изучения войны (ISW), в которой говорилось, что атака беспилотниками на Кремль является провокацией Кремля перед следующей волной мобилизации.

Напомним, Кремль был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами в ночь на 4 мая.

Могут ли свергнуть Путина в РФ

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что граждане страны-агрессора России всё больше деморализованы. Сегодня на фронте очень мало желающих воевать против Украины, а россияне просто не понимают смысла этой войны. Эксперт подчеркнул, что Россия все ближе к 1917 году, когда начались революционные события и мобилизованные, которые не захотели идти на войну, сняли царя.

Также Жданов отмечал, что в РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется. По словам эксперта, в РФ понимают, что рано или поздно им придется признать военное и политическое поражение в войне в Украине. А чтобы извиниться, России нужна будет "жертва", и станет ею, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал крах РФ. Он подчеркнул, что Россия уже находится в условиях катастрофы, однако худшее ее ждет еще впереди. Данилов описал, какое будущее ждет страну-агрессора РФ – после поражения в полномасштабной войне против Украины Россию ждут "распад, суд, контрибуции".

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